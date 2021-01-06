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Мишустин утвердил порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы
Мишустин утвердил порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы
Правительство утвердило порядок работы государственного суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Соответствующее постановление опубликовано на официальном... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:53
2021-01-06T16:27
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Правительство утвердило порядок работы государственного суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.Благодаря нововведению абитуриенты смогут дистанционно отслеживать ход вступительной компании. Подтверждать свои действия необходимо с помощью электронной подписи.Отвечать за работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.Сервис был запущен в июне 2020 года, тогда к нему подключили 54 вуза. В 2021 году еще 137 учебных заведений будут принимать документы онлайн, а с 2022-го система распространится на всю страну.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Мишустин утвердил порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

15:53 06.01.2021 (обновлено: 16:27 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСтаршеклассник перед компьютером
Старшеклассник перед компьютером - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Правительство утвердило порядок работы государственного суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Благодаря нововведению абитуриенты смогут дистанционно отслеживать ход вступительной компании. Подтверждать свои действия необходимо с помощью электронной подписи.

"Целью реализации первого этапа суперсервиса является обеспечение возможности проведения приема на обучение в образовательные организации", — говорится в документе.

Отвечать за работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.
Сервис был запущен в июне 2020 года, тогда к нему подключили 54 вуза. В 2021 году еще 137 учебных заведений будут принимать документы онлайн, а с 2022-го система распространится на всю страну.
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