https://ria.ru/20210106/postuplenie-1592139594.html

Мишустин утвердил порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

Мишустин утвердил порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

Правительство утвердило порядок работы государственного суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Соответствующее постановление опубликовано на официальном... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:53

2021-01-06T15:53

2021-01-06T16:27

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549674_279:183:2989:1707_1920x0_80_0_0_9620e9030f0c5cedcc3701c3b971a1f5.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Правительство утвердило порядок работы государственного суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.Благодаря нововведению абитуриенты смогут дистанционно отслеживать ход вступительной компании. Подтверждать свои действия необходимо с помощью электронной подписи.Отвечать за работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.Сервис был запущен в июне 2020 года, тогда к нему подключили 54 вуза. В 2021 году еще 137 учебных заведений будут принимать документы онлайн, а с 2022-го система распространится на всю страну.

https://ria.ru/20210103/ucheba-1591862224.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество