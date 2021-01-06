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Несколько полицейских пострадали при беспорядках в Вашингтоне
Несколько полицейских пострадали при беспорядках в Вашингтоне
Несколько полицейских пострадали в ходе беспорядков в Вашингтоне, по меньшей мере один госпитализирован, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-06T23:56
2021-01-06T23:56
2021-01-07T00:06
капитолий
выборы президента сша — 2020
беспорядки в вашингтоне
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Несколько полицейских пострадали в ходе беспорядков в Вашингтоне, по меньшей мере один госпитализирован, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Несколько офицеров получили ранения, по крайней мере один доставлен в больницу", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось, что женщина находится в критическом состоянии после ранения в грудь на территории Капитолия.
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Выстрел и ранение одной из сторонниц Трампа
Выстрел и ранение одной из сторонниц Трампа
2021-01-06T23:56
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