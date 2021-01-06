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https://ria.ru/20210106/pesnya-1592111166.html
Наследники не получают авторские сборы за песню "В лесу родилась елочка"
Наследники не получают авторские сборы за песню "В лесу родилась елочка"
Наследники автора текста одной из самых популярных российских новогодних песен "В лесу родилась елочка" не обращались в Российское авторское общество (РАО) за... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T10:50
2021-01-06T11:16
культура
россия
российское авторское общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Наследники автора текста одной из самых популярных российских новогодних песен "В лесу родилась елочка" не обращались в Российское авторское общество (РАО) за получением авторского вознаграждения, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора, руководитель управления распределения вознаграждения РАО Сергей Филиппов.Текст песни был написан Раисой Кудашевой в 1903 году. Музыку для этой песни в 1905 году написал Леонид Бекман на день рождения своей дочери. Бекман скончался в 1939 году. Срок прав на музыку закончился в 2009 году. Автор текста Раиса Кудашева (урожденная Гедройц) умерла в 1964 году. Срок действия авторских прав на текст песенки про елочку еще действует."Свидетельство о наследовании прав существует на имя Гедройц Марины Адамовны, но договора с РАО Марина Адамовна не заключала. Авторские сборы за использование произведения собираются РАО, но не выплачиваются в части охраняемого текста произведения, так как правообладатель не обращался в РАО за получением авторского вознаграждения", - отметил Филиппов.Он отметил, что в части музыкальной составляющей песни "В лесу родилась елочка" права уже не охраняются за истечением срока их охраны."История с правами на эту мелодию аналогична мелодии рождественской композиции Jingle Bells — одной из наиболее известных песен США, которая была написана в 1857 году к Дню благодарения, но с течением времени стала восприниматься как рождественская. На сегодня существует порядка 500 различных обработок этой композиции, но авторские права на исходную мелодию уже истекли и произведение можно считать народным", - рассказал РИА Новости Филиппов.По результатам социологического исследования, проведённого в 2015 году журналом "Русский репортёр", текст песни занял 29-е место в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк, включающем, русскую и мировую классику.
https://ria.ru/20210106/pesni-1592104835.html
https://ria.ru/20210102/dedmoroz-1591254720.html
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россия, российское авторское общество

Наследники не получают авторские сборы за песню "В лесу родилась елочка"

10:50 06.01.2021 (обновлено: 11:16 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Наследники автора текста одной из самых популярных российских новогодних песен "В лесу родилась елочка" не обращались в Российское авторское общество (РАО) за получением авторского вознаграждения, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора, руководитель управления распределения вознаграждения РАО Сергей Филиппов.
Текст песни был написан Раисой Кудашевой в 1903 году. Музыку для этой песни в 1905 году написал Леонид Бекман на день рождения своей дочери. Бекман скончался в 1939 году. Срок прав на музыку закончился в 2009 году. Автор текста Раиса Кудашева (урожденная Гедройц) умерла в 1964 году. Срок действия авторских прав на текст песенки про елочку еще действует.
"Свидетельство о наследовании прав существует на имя Гедройц Марины Адамовны, но договора с РАО Марина Адамовна не заключала. Авторские сборы за использование произведения собираются РАО, но не выплачиваются в части охраняемого текста произведения, так как правообладатель не обращался в РАО за получением авторского вознаграждения", - отметил Филиппов.
Он отметил, что в части музыкальной составляющей песни "В лесу родилась елочка" права уже не охраняются за истечением срока их охраны.
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"История с правами на эту мелодию аналогична мелодии рождественской композиции Jingle Bells — одной из наиболее известных песен США, которая была написана в 1857 году к Дню благодарения, но с течением времени стала восприниматься как рождественская. На сегодня существует порядка 500 различных обработок этой композиции, но авторские права на исходную мелодию уже истекли и произведение можно считать народным", - рассказал РИА Новости Филиппов.
По результатам социологического исследования, проведённого в 2015 году журналом "Русский репортёр", текст песни занял 29-е место в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк, включающем, русскую и мировую классику.
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