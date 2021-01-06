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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210106/pentagon-1592171846.html
СМИ сообщили об отказе Пентагона отправить нацгвардию к Капитолию
СМИ сообщили об отказе Пентагона отправить нацгвардию к Капитолию
Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщил в среду корреспондент Washington Post Алекс... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T23:12
2021-01-06T23:26
беспорядки в вашингтоне
нэнси пелоси
сша
выборы президента сша — 2020
капитолий
министерство обороны сша
вашингтон (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщил в среду корреспондент Washington Post Алекс Хортон со ссылкой на источники."Источник сообщил мне, что министерство обороны только что отклонило запрос чиновников Вашингтона о развертывании Национальной гвардии на Капитолии", - написал он в Twitter.Ранее газета USA Today со ссылкой на источник сообщила, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила и обезопасила Капитолий в столице США Вашингтоне от протестующих.
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нэнси пелоси, сша, капитолий, министерство обороны сша, вашингтон (город), в мире

СМИ сообщили об отказе Пентагона отправить нацгвардию к Капитолию

23:12 06.01.2021 (обновлено: 23:26 06.01.2021)
 
© РИА НовостиНацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщил в среду корреспондент Washington Post Алекс Хортон со ссылкой на источники.
"Источник сообщил мне, что министерство обороны только что отклонило запрос чиновников Вашингтона о развертывании Национальной гвардии на Капитолии", - написал он в Twitter.
Ранее газета USA Today со ссылкой на источник сообщила, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила и обезопасила Капитолий в столице США Вашингтоне от протестующих.
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Беспорядки в ВашингтонеВыборы президента США — 2020Нэнси ПелосиСШАКапитолийМинистерство обороны СШАВашингтон (город)В мире
 
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