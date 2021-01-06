https://ria.ru/20210106/pentagon-1592171846.html

СМИ сообщили об отказе Пентагона отправить нацгвардию к Капитолию

СМИ сообщили об отказе Пентагона отправить нацгвардию к Капитолию

Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщил в среду корреспондент Washington Post Алекс... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T23:12

2021-01-06T23:12

2021-01-06T23:26

беспорядки в вашингтоне

нэнси пелоси

сша

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капитолий

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, сообщил в среду корреспондент Washington Post Алекс Хортон со ссылкой на источники."Источник сообщил мне, что министерство обороны только что отклонило запрос чиновников Вашингтона о развертывании Национальной гвардии на Капитолии", - написал он в Twitter.Ранее газета USA Today со ссылкой на источник сообщила, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила и обезопасила Капитолий в столице США Вашингтоне от протестующих.

https://ria.ru/20210106/vashington-1592170076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, сша, капитолий, министерство обороны сша, вашингтон (город), в мире