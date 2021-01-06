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Пенс призвал протестующих прекратить насилие

Пенс призвал протестующих прекратить насилие

Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих прекратить насилие, происходящее у здания Капитолия в Вашингтоне, и заявил, что все причастные будут... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-06T23:47

2021-01-06T23:47

2021-01-07T00:02

выборы президента сша — 2020

майк пенс

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих прекратить насилие, происходящее у здания Капитолия в Вашингтоне, и заявил, что все причастные будут привлечены к ответственности."Насилие и разрушения, происходящие в Капитолии США, должны прекратиться и должны прекратиться немедленно. Все участники должны уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание. Мирный протест - право каждого американца, но это нападение на наш Капитолий не будет допущено, и все участники будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - написал Пенс в Twitter.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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