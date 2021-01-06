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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210106/pens-1592173857.html
Пенс призвал протестующих прекратить насилие
Пенс призвал протестующих прекратить насилие
Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих прекратить насилие, происходящее у здания Капитолия в Вашингтоне, и заявил, что все причастные будут... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-06T23:47
2021-01-07T00:02
выборы президента сша — 2020
майк пенс
капитолий
сша
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих прекратить насилие, происходящее у здания Капитолия в Вашингтоне, и заявил, что все причастные будут привлечены к ответственности."Насилие и разрушения, происходящие в Капитолии США, должны прекратиться и должны прекратиться немедленно. Все участники должны уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание. Мирный протест - право каждого американца, но это нападение на наш Капитолий не будет допущено, и все участники будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - написал Пенс в Twitter.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выстрел и ранение одной из сторонниц Трампа
Выстрел и ранение одной из сторонниц Трампа
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видео, майк пенс, капитолий, сша, в мире
Пенс призвал протестующих прекратить насилие
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих прекратить насилие, происходящее у здания Капитолия в Вашингтоне, и заявил, что все причастные будут привлечены к ответственности.
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Пенс призвал протестующих прекратить насилие

23:47 06.01.2021 (обновлено: 00:02 07.01.2021)
 
© REUTERS / MIKE THEILERПротестующие в Вашингтоне
Протестующие в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© REUTERS / MIKE THEILER
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих прекратить насилие, происходящее у здания Капитолия в Вашингтоне, и заявил, что все причастные будут привлечены к ответственности.
"Насилие и разрушения, происходящие в Капитолии США, должны прекратиться и должны прекратиться немедленно. Все участники должны уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание. Мирный протест - право каждого американца, но это нападение на наш Капитолий не будет допущено, и все участники будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - написал Пенс в Twitter.
У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу.
 
Выборы президента США — 2020Майк ПенсКапитолийСШАВ мире
 
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