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В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
Американский автомобильный журнал MotorTrend оценил версию российского внедорожника УАЗ "Патриот", которая будет продаваться в США под брендом Bremach Taos. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T04:11
2021-01-06T04:13
авто
ульяновский автомобильный завод (уаз)
калифорния
сша
в мире
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Американский автомобильный журнал MotorTrend оценил версию российского внедорожника УАЗ "Патриот", которая будет продаваться в США под брендом Bremach Taos.Ранее стало известно, что продажи внедорожника начнутся с 2021 года, модель будет реализовывать филиал итальянской компании Bremach, специализирующейся на производстве полноприводных спецавтомобилей. Taos планируют собирать в Калифорнии. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).Как отмечает MotorTrend, автомобиль представляет собой прочный внедорожник с рамным кузовом и "коренастым дизайном". Модель имеет неразрезные мосты спереди и сзади, что является "благом для бездорожья". "Как и следовало ожидать от автомобиля с мостами "старой школы", здесь есть настоящая система полного привода с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой", - говорится в материале.Как пишет автор, внутри автомобиля "все по-спартански". "Никто не ожидает премиальности в таком автомобиле, поэтому если вы отправитесь в Taos с таким настроем, то не будете разочарованы", - отмечает он. MotorTrend указывает, что также Bremach обещает целый ряд дополнительного оборудования для автомобиля, включая блокировку дифференциалов, пневматическую подвеску, датчики слепых зон и "экспедиционный пакет" со встроенной лебедкой и багажником на крыше.Как напоминает издание, единственным доступным силовым агрегатом станет 2,7-литровый рядный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а трансмиссией – шестиступенчатая АКПП.
https://ria.ru/20200724/1574876420.html
https://ria.ru/20200827/uaz-1576392099.html
калифорния
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авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), калифорния, сша, в мире

В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"

04:11 06.01.2021 (обновлено: 04:13 06.01.2021)
 
© Фото : УАЗТест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове
Тест-драйв УАЗ Патриот на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Фото : УАЗ
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Американский автомобильный журнал MotorTrend оценил версию российского внедорожника УАЗ "Патриот", которая будет продаваться в США под брендом Bremach Taos.
Ранее стало известно, что продажи внедорожника начнутся с 2021 года, модель будет реализовывать филиал итальянской компании Bremach, специализирующейся на производстве полноприводных спецавтомобилей. Taos планируют собирать в Калифорнии. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).
Тест-драйв УАЗ Патриот на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
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Как отмечает MotorTrend, автомобиль представляет собой прочный внедорожник с рамным кузовом и "коренастым дизайном". Модель имеет неразрезные мосты спереди и сзади, что является "благом для бездорожья".
"Как и следовало ожидать от автомобиля с мостами "старой школы", здесь есть настоящая система полного привода с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой", - говорится в материале.
Как пишет автор, внутри автомобиля "все по-спартански". "Никто не ожидает премиальности в таком автомобиле, поэтому если вы отправитесь в Taos с таким настроем, то не будете разочарованы", - отмечает он.
MotorTrend указывает, что также Bremach обещает целый ряд дополнительного оборудования для автомобиля, включая блокировку дифференциалов, пневматическую подвеску, датчики слепых зон и "экспедиционный пакет" со встроенной лебедкой и багажником на крыше.
Как напоминает издание, единственным доступным силовым агрегатом станет 2,7-литровый рядный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а трансмиссией – шестиступенчатая АКПП.
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АвтоУльяновский автомобильный завод (УАЗ)КалифорнияСШАВ мире
 
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