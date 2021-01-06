https://ria.ru/20210106/patriot-1592094767.html

В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"

В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"

Американский автомобильный журнал MotorTrend оценил версию российского внедорожника УАЗ "Патриот", которая будет продаваться в США под брендом Bremach Taos. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T04:11

2021-01-06T04:11

2021-01-06T04:13

авто

ульяновский автомобильный завод (уаз)

калифорния

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Американский автомобильный журнал MotorTrend оценил версию российского внедорожника УАЗ "Патриот", которая будет продаваться в США под брендом Bremach Taos.Ранее стало известно, что продажи внедорожника начнутся с 2021 года, модель будет реализовывать филиал итальянской компании Bremach, специализирующейся на производстве полноприводных спецавтомобилей. Taos планируют собирать в Калифорнии. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).Как отмечает MotorTrend, автомобиль представляет собой прочный внедорожник с рамным кузовом и "коренастым дизайном". Модель имеет неразрезные мосты спереди и сзади, что является "благом для бездорожья". "Как и следовало ожидать от автомобиля с мостами "старой школы", здесь есть настоящая система полного привода с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой", - говорится в материале.Как пишет автор, внутри автомобиля "все по-спартански". "Никто не ожидает премиальности в таком автомобиле, поэтому если вы отправитесь в Taos с таким настроем, то не будете разочарованы", - отмечает он. MotorTrend указывает, что также Bremach обещает целый ряд дополнительного оборудования для автомобиля, включая блокировку дифференциалов, пневматическую подвеску, датчики слепых зон и "экспедиционный пакет" со встроенной лебедкой и багажником на крыше.Как напоминает издание, единственным доступным силовым агрегатом станет 2,7-литровый рядный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а трансмиссией – шестиступенчатая АКПП.

https://ria.ru/20200724/1574876420.html

https://ria.ru/20200827/uaz-1576392099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), калифорния, сша, в мире