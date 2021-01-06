https://ria.ru/20210106/patriot-1592094767.html
В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
Американский автомобильный журнал MotorTrend оценил версию российского внедорожника УАЗ "Патриот", которая будет продаваться в США под брендом Bremach Taos. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T04:11
2021-01-06T04:11
2021-01-06T04:13
авто
ульяновский автомобильный завод (уаз)
калифорния
сша
в мире
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Американский автомобильный журнал MotorTrend оценил версию российского внедорожника УАЗ "Патриот", которая будет продаваться в США под брендом Bremach Taos.Ранее стало известно, что продажи внедорожника начнутся с 2021 года, модель будет реализовывать филиал итальянской компании Bremach, специализирующейся на производстве полноприводных спецавтомобилей. Taos планируют собирать в Калифорнии. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).Как отмечает MotorTrend, автомобиль представляет собой прочный внедорожник с рамным кузовом и "коренастым дизайном". Модель имеет неразрезные мосты спереди и сзади, что является "благом для бездорожья". "Как и следовало ожидать от автомобиля с мостами "старой школы", здесь есть настоящая система полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой", - говорится в материале.Как пишет автор, внутри автомобиля "все по-спартански". "Никто не ожидает премиальности в таком автомобиле, поэтому если вы отправитесь в Taos с таким настроем, то не будете разочарованы", - отмечает он. MotorTrend указывает, что также Bremach обещает целый ряд дополнительного оборудования для автомобиля, включая блокировку дифференциалов, пневматическую подвеску, датчики слепых зон и "экспедиционный пакет" со встроенной лебедкой и багажником на крыше.Как напоминает издание, единственным доступным силовым агрегатом станет 2,7-литровый рядный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а трансмиссией – шестиступенчатая АКПП.
https://ria.ru/20200724/1574876420.html
https://ria.ru/20200827/uaz-1576392099.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), калифорния, сша, в мире
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости.
Американский автомобильный журнал MotorTrend
оценил версию российского внедорожника УАЗ
"Патриот", которая будет продаваться в США
под брендом Bremach Taos.
Ранее стало известно, что продажи внедорожника начнутся с 2021 года, модель будет реализовывать филиал итальянской компании Bremach, специализирующейся на производстве полноприводных спецавтомобилей. Taos планируют собирать в Калифорнии
. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).
Как отмечает MotorTrend, автомобиль представляет собой прочный внедорожник с рамным кузовом и "коренастым дизайном". Модель имеет неразрезные мосты спереди и сзади, что является "благом для бездорожья".
"Как и следовало ожидать от автомобиля с мостами "старой школы", здесь есть настоящая система полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой", - говорится в материале.
Как пишет автор, внутри автомобиля "все по-спартански". "Никто не ожидает премиальности в таком автомобиле, поэтому если вы отправитесь в Taos с таким настроем, то не будете разочарованы", - отмечает он.
MotorTrend указывает, что также Bremach обещает целый ряд дополнительного оборудования для автомобиля, включая блокировку дифференциалов, пневматическую подвеску, датчики слепых зон и "экспедиционный пакет" со встроенной лебедкой и багажником на крыше.
Как напоминает издание, единственным доступным силовым агрегатом станет 2,7-литровый рядный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а трансмиссией – шестиступенчатая АКПП.