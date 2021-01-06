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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/pashinyan-1592147693.html
Пашинян ушел на самоизоляцию
Пашинян ушел на самоизоляцию
Премьер Армении Никол Пашинян решил самоизолироваться в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T17:18
2021-01-06T17:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
армен саркисян
коронавирусы
лондон
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян решил самоизолироваться в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина."В связи с ситуацией с коронавирусом премьер-министр находится на самоизоляции", - сказал собеседник агентства.Представители кабмина не уточнили, сдал ли премьер тест на COVID-19.Во вторник в администрации президента Армении Армена Саркисяна сообщили РИА Новости, что у армянского лидера, который на тот момент был в Лондоне, и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, никол пашинян, армен саркисян, коронавирусы, лондон, армения, в мире

Пашинян ушел на самоизоляцию

17:18 06.01.2021 (обновлено: 17:19 06.01.2021)
 
© РИА Новости / страница Никола Пашиняна в Facebook / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / страница Никола Пашиняна в Facebook
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ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян решил самоизолироваться в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.
"В связи с ситуацией с коронавирусом премьер-министр находится на самоизоляции", - сказал собеседник агентства.
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Представители кабмина не уточнили, сдал ли премьер тест на COVID-19.
Во вторник в администрации президента Армении Армена Саркисяна сообщили РИА Новости, что у армянского лидера, который на тот момент был в Лондоне, и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянАрмен СаркисянКоронавирусыЛондонАрменияВ мире
 
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