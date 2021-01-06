https://ria.ru/20210106/pashinyan-1592147693.html

Пашинян ушел на самоизоляцию

Пашинян ушел на самоизоляцию

Премьер Армении Никол Пашинян решил самоизолироваться в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T17:18

2021-01-06T17:18

2021-01-06T17:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

никол пашинян

армен саркисян

коронавирусы

лондон

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян решил самоизолироваться в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина."В связи с ситуацией с коронавирусом премьер-министр находится на самоизоляции", - сказал собеседник агентства.Представители кабмина не уточнили, сдал ли премьер тест на COVID-19.Во вторник в администрации президента Армении Армена Саркисяна сообщили РИА Новости, что у армянского лидера, который на тот момент был в Лондоне, и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591932218.html

лондон

армения

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2021

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коронавирус covid-19, никол пашинян, армен саркисян, коронавирусы, лондон, армения, в мире