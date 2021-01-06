https://ria.ru/20210106/pashinyan-1592147693.html
Пашинян ушел на самоизоляцию
Пашинян ушел на самоизоляцию
Премьер Армении Никол Пашинян решил самоизолироваться в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T17:18
2021-01-06T17:18
2021-01-06T17:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
армен саркисян
коронавирусы
лондон
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583875194_0:83:1981:1197_1920x0_80_0_0_7b05c678c3ca1acc8359380748547639.jpg
ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян решил самоизолироваться в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина."В связи с ситуацией с коронавирусом премьер-министр находится на самоизоляции", - сказал собеседник агентства.Представители кабмина не уточнили, сдал ли премьер тест на COVID-19.Во вторник в администрации президента Армении Армена Саркисяна сообщили РИА Новости, что у армянского лидера, который на тот момент был в Лондоне, и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591932218.html
лондон
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583875194_137:0:1842:1279_1920x0_80_0_0_485ee0c61b76a2d1bb51092970bd7fb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, никол пашинян, армен саркисян, коронавирусы, лондон, армения, в мире