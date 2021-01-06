https://ria.ru/20210106/otpusk-1592136368.html

Экономист назвал самые выгодные месяцы для отпусков

Экономист назвал самые выгодные месяцы для отпусков

Для того чтобы не потерять деньги, в отпуск надо уходить в месяцы, в которых нет праздничных дней, рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:20

2021-01-06T15:20

2021-01-06T16:15

россия

общество

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Для того чтобы не потерять деньги, в отпуск надо уходить в месяцы, в которых нет праздничных дней, рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин.По мнению специалиста, к июню рубль ослабнет, после чего дата уже не будет иметь такое важное значение при планировании отпуска.В 2021 году россиян ждет 30 праздничных дней.

https://ria.ru/20201217/otpusk-1589608488.html

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2021

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россия, общество