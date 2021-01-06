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Экономист назвал самые выгодные месяцы для отпусков
Экономист назвал самые выгодные месяцы для отпусков
Для того чтобы не потерять деньги, в отпуск надо уходить в месяцы, в которых нет праздничных дней, рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:20
2021-01-06T15:20
2021-01-06T16:15
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Для того чтобы не потерять деньги, в отпуск надо уходить в месяцы, в которых нет праздничных дней, рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин.По мнению специалиста, к июню рубль ослабнет, после чего дата уже не будет иметь такое важное значение при планировании отпуска.В 2021 году россиян ждет 30 праздничных дней.
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россия, общество
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Для того чтобы не потерять деньги, в отпуск надо уходить в месяцы, в которых нет праздничных дней, рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин.
"В январе, феврале и мае нет смысла брать отпуск, поскольку в эти месяцы много праздничных выходных", — сказал он в комментарии Ura.ru.
По мнению специалиста, к июню рубль ослабнет, после чего дата уже не будет иметь такое важное значение при планировании отпуска.
В 2021 году россиян ждет 30 праздничных дней.