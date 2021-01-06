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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210106/oppozitsiya-1592138475.html
В Берлине оппозиционер выдал 170 паспортов "демократической Белоруссии"
В Берлине оппозиционер выдал 170 паспортов "демократической Белоруссии"
Белорусский оппозиционер Тарас Сякерка заявил РИА Новости, что выдал уже около 170 паспортов "демократической Белоруссии" всем противникам режима Александра... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:42
2021-01-06T16:20
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Белорусский оппозиционер Тарас Сякерка заявил РИА Новости, что выдал уже около 170 паспортов "демократической Белоруссии" всем противникам режима Александра Лукашенко в Берлине. Инициатива организована им в рамках личного проекта "Посольство свободной демократической Республики Беларусь", чтобы привлечь немецкое общество к политической ситуации в Белоруссии."Вчера было уже 170, я выписывал, наверное, 170-й паспорт", - заявил он, добавив, что "выдача (паспортов) продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока... режим (Александра) Лукашенко не будет свергнут".По словам Сякерки, заявки на получение символического паспорта поступают ему, в основном, из Белоруссии, но из соображений безопасности граждан в республику паспорта не отсылаются. Они выдаются бесплатно. Отвечая на вопрос о том, кто финансирует данный культурный проект, организатор пояснил, что это его авторская идея, и для ее реализации был взят банковский кредит, участники могут в добровольном порядке сделать пожертвование."Вся эта идея создания паспорта была моей личной идеей, я просто взял кредит в банке и на эти деньги сделал верстку этого паспорта, придумал саму идею: как он будет выглядеть, что в нем будет написано, в какой форме он будет сделан. Я заказал в полиграфии распечатку этого паспорта и выдаю его бесплатно. Каждый человек может его получить, если он подпишет бумагу, что не поддерживает... (режим - ред.) Лукашенко. Не имеет значение, гражданином какой страны вы являетесь, вы имеете право стать гражданином еще и свободной демократической Республики Беларусь", - рассказал Сякерка.Ранее РИА Новости письменно обратились в посольство Белоруссии в Берлине с вопросом о том, как там расценивают работу культурного проекта "Посольство свободной демократической Республики Беларусь", который расположен в небольшом вагончике в нескольких десятках метров от здания дипломатической миссии, однако ответ до сих пор не получен. По словам Сякерки, он, в принципе, не ждет какой-либо реакции от представителей официального Минска в связи со своей деятельностью."У меня не было изначально никакого посыла в сторону посольства... Я там стою не из-за них и не для них, и никакого обращения от них я не жду. Я стою напротив представителей той власти, которая сейчас пытается удержаться в Белоруссии, для привлечения немецкой общественности к политической проблематике в Белоруссии", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Митинги в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов. Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. В результате принятия трех санкционных пакетов в настоящий момент под ограничениями находятся 88 физлиц и семь организаций. Оппозиция добивается расширения санкций.
https://ria.ru/20201230/tikhanovskaya-1591573948.html
https://ria.ru/20201225/lukashenko-1590987163.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, берлин (город), в мире

В Берлине оппозиционер выдал 170 паспортов "демократической Белоруссии"

15:42 06.01.2021 (обновлено: 16:20 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева "Культурный проект "посольство демократической Беларуси" в Берлине
Культурный проект посольство демократической Беларуси в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Белорусский оппозиционер Тарас Сякерка заявил РИА Новости, что выдал уже около 170 паспортов "демократической Белоруссии" всем противникам режима Александра Лукашенко в Берлине. Инициатива организована им в рамках личного проекта "Посольство свободной демократической Республики Беларусь", чтобы привлечь немецкое общество к политической ситуации в Белоруссии.
"Вчера было уже 170, я выписывал, наверное, 170-й паспорт", - заявил он, добавив, что "выдача (паспортов) продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока... режим (Александра) Лукашенко не будет свергнут".
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По словам Сякерки, заявки на получение символического паспорта поступают ему, в основном, из Белоруссии, но из соображений безопасности граждан в республику паспорта не отсылаются. Они выдаются бесплатно. Отвечая на вопрос о том, кто финансирует данный культурный проект, организатор пояснил, что это его авторская идея, и для ее реализации был взят банковский кредит, участники могут в добровольном порядке сделать пожертвование.
"Вся эта идея создания паспорта была моей личной идеей, я просто взял кредит в банке и на эти деньги сделал верстку этого паспорта, придумал саму идею: как он будет выглядеть, что в нем будет написано, в какой форме он будет сделан. Я заказал в полиграфии распечатку этого паспорта и выдаю его бесплатно. Каждый человек может его получить, если он подпишет бумагу, что не поддерживает... (режим - ред.) Лукашенко. Не имеет значение, гражданином какой страны вы являетесь, вы имеете право стать гражданином еще и свободной демократической Республики Беларусь", - рассказал Сякерка.
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева "Культурный проект "посольство демократической Беларуси" в Берлине
Культурный проект посольство демократической Беларуси в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
"Культурный проект "посольство демократической Беларуси" в Берлине
Ранее РИА Новости письменно обратились в посольство Белоруссии в Берлине с вопросом о том, как там расценивают работу культурного проекта "Посольство свободной демократической Республики Беларусь", который расположен в небольшом вагончике в нескольких десятках метров от здания дипломатической миссии, однако ответ до сих пор не получен. По словам Сякерки, он, в принципе, не ждет какой-либо реакции от представителей официального Минска в связи со своей деятельностью.
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"У меня не было изначально никакого посыла в сторону посольства... Я там стою не из-за них и не для них, и никакого обращения от них я не жду. Я стою напротив представителей той власти, которая сейчас пытается удержаться в Белоруссии, для привлечения немецкой общественности к политической проблематике в Белоруссии", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Митинги в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных массовых мероприятий с центральных улиц во дворы жилых домов.
Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. В результате принятия трех санкционных пакетов в настоящий момент под ограничениями находятся 88 физлиц и семь организаций. Оппозиция добивается расширения санкций.
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