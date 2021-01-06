https://ria.ru/20210106/obstrely-1592106263.html
Силовики обстреляли из минометов север Донецка, заявили в ДНР
Силовики обстреляли из минометов север Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики утром обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 25 мин, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T09:53
2021-01-06T09:53
2021-01-06T19:47
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Украинские силовики утром обстреляли северную окраину Донецка, выпустив по ней 25 мин, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Опытное (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Донецк, терминал аэропорта, выпущено 19 мин калибра 120 миллиметров и шесть мин калибра 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР в СЦКК.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210105/ukraina-1592046808.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире