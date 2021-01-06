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Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
Стоимость нефти марки Brent впервые с 26 февраля прошлого года поднялась выше 54 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T06:01
2021-01-06T06:12
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые с 26 февраля прошлого года поднялась выше 54 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 5.27 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,92 % - до 54,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 50,12 доллара за баррель.Нефть дорожает на фоне достижения странами ОПЕК+ соглашения по условиям сделки на февраль и март. Она предусматривает, что Россия увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале. При этом Саудовская Аравия сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки, еще ряд стран ОПЕК+ уменьшат добычу в феврале и марте суммарно на 425 тысяч баррелей в сутки.Вице-премьер Александр Новак, комментируя ранее рост цен на нефть, пояснил, что это связано со стимулирующими мерами ряда стран и вакцинацией от COVID-19. "Мы считаем, что сегодня, по сути дела, такой довольно-таки для рынка хороший, позитивный уровень и относительно цен, и относительно баланса спроса и предложения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив вместе с тем, что существует и "много неопределенностей".
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цены на нефть, весь мир, brent, экономика

Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель

06:01 06.01.2021 (обновлено: 06:12 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые с 26 февраля прошлого года поднялась выше 54 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 5.27 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,92 % - до 54,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 50,12 доллара за баррель.
Нефть дорожает на фоне достижения странами ОПЕК+ соглашения по условиям сделки на февраль и март. Она предусматривает, что Россия увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале. При этом Саудовская Аравия сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки, еще ряд стран ОПЕК+ уменьшат добычу в феврале и марте суммарно на 425 тысяч баррелей в сутки.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя ранее рост цен на нефть, пояснил, что это связано со стимулирующими мерами ряда стран и вакцинацией от COVID-19. "Мы считаем, что сегодня, по сути дела, такой довольно-таки для рынка хороший, позитивный уровень и относительно цен, и относительно баланса спроса и предложения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив вместе с тем, что существует и "много неопределенностей".
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
Вчера, 23:56Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак объяснил, почему цены на нефть сейчас выше прогнозов
 
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