https://ria.ru/20210106/myasnikov-1592119730.html
Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19
Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19
Природный "морозоустойчивый" характер россиян является уникальным шансом в борьбе с массированной атакой коронавируса, заявил в своем телеграм-канале врач и... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T12:14
2021-01-06T12:14
2021-01-06T15:11
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
пекин
общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Природный "морозоустойчивый" характер россиян является уникальным шансом в борьбе с массированной атакой коронавируса, заявил в своем телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист призвал воспринимать COVID-19 как природное явление и не демонизировать его.По его словам, сейчас не время для споров, а единственным реальным выходом из сложившейся эпидемиологической ситуации является вакцинация.Мясников также порассуждал о происхождении коронавируса, согласившись с позицией Пекина, который отрицает происхождение коронавируса на его территории. Врач отметил, что теория возникновения вируса в Ухане является отвлекающим маневром, поскольку в самом начале пандемии в различных регионах мира люди начали болеть синхронно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210103/voprosy-1591927809.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
пекин
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, пекин, общество