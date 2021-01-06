https://ria.ru/20210106/myasnikov-1592119730.html

Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19

Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19

Природный "морозоустойчивый" характер россиян является уникальным шансом в борьбе с массированной атакой коронавируса, заявил в своем телеграм-канале врач и... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T12:14

2021-01-06T12:14

2021-01-06T15:11

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

пекин

общество

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Природный "морозоустойчивый" характер россиян является уникальным шансом в борьбе с массированной атакой коронавируса, заявил в своем телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист призвал воспринимать COVID-19 как природное явление и не демонизировать его.По его словам, сейчас не время для споров, а единственным реальным выходом из сложившейся эпидемиологической ситуации является вакцинация.Мясников также порассуждал о происхождении коронавируса, согласившись с позицией Пекина, который отрицает происхождение коронавируса на его территории. Врач отметил, что теория возникновения вируса в Ухане является отвлекающим маневром, поскольку в самом начале пандемии в различных регионах мира люди начали болеть синхронно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210103/voprosy-1591927809.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

пекин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, пекин, общество