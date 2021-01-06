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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/myasnikov-1592119730.html
Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19
Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19
Природный "морозоустойчивый" характер россиян является уникальным шансом в борьбе с массированной атакой коронавируса, заявил в своем телеграм-канале врач и... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T12:14
2021-01-06T15:11
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
пекин
общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Природный "морозоустойчивый" характер россиян является уникальным шансом в борьбе с массированной атакой коронавируса, заявил в своем телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист призвал воспринимать COVID-19 как природное явление и не демонизировать его.По его словам, сейчас не время для споров, а единственным реальным выходом из сложившейся эпидемиологической ситуации является вакцинация.Мясников также порассуждал о происхождении коронавируса, согласившись с позицией Пекина, который отрицает происхождение коронавируса на его территории. Врач отметил, что теория возникновения вируса в Ухане является отвлекающим маневром, поскольку в самом начале пандемии в различных регионах мира люди начали болеть синхронно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, пекин, общество

Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19

12:14 06.01.2021 (обновлено: 15:11 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Природный "морозоустойчивый" характер россиян является уникальным шансом в борьбе с массированной атакой коронавируса, заявил в своем телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.
Специалист призвал воспринимать COVID-19 как природное явление и не демонизировать его.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 23:45Распространение нового коронавируса
Мясников ответил на главные вопросы о вакцинации от COVID-19
По его словам, сейчас не время для споров, а единственным реальным выходом из сложившейся эпидемиологической ситуации является вакцинация.
Мясников также порассуждал о происхождении коронавируса, согласившись с позицией Пекина, который отрицает происхождение коронавируса на его территории. Врач отметил, что теория возникновения вируса в Ухане является отвлекающим маневром, поскольку в самом начале пандемии в различных регионах мира люди начали болеть синхронно.

"Понимаете: нам подсовывают теорию "единой вспышки", а на самом деле мы ровно ничего не знаем", — заключил Мясников.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииПекинОбщество
 
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