Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210106/mvf-1592097618.html
Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
В 2021 году Украина должна выплатить перед МВФ почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T06:10
2021-01-06T07:21
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
виктор суслов (украинский экономист)
верховная рада украины
мвф
киев
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В 2021 году Украина должна выплатить перед МВФ почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда долларов. График выплат опубликован на сайте Международного валютного фонда.Наиболее крупные платежи – по 430 миллионов долларов – Киев должен осуществить в марте и в сентябре.При этом в 2022 года Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 миллиарда долларов.Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня прошлого года, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет.Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с негативным прогнозом для страны в наступившем году. Комментируя ситуацию с растущим госдолгом Украины и падением экономики, он заявил, что страна движется к дефолту.Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, раскритиковал Международный валютный фонд за отношение к украинцам. "Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, &lt;...&gt; (ему нужны. — Прим. ред.) дешевые развитые рабы", — сказал парламентарий.
https://ria.ru/20201121/ukraina-1585633653.html
https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586328888.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5531fab3c4ed3207ece8557c058c3761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, виктор суслов (украинский экономист), верховная рада украины, мвф, киев, украина, экономика

Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить

06:10 06.01.2021 (обновлено: 07:21 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В 2021 году Украина должна выплатить перед МВФ почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда долларов. График выплат опубликован на сайте Международного валютного фонда.
Наиболее крупные платежи – по 430 миллионов долларов – Киев должен осуществить в марте и в сентябре.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября 2020, 07:33
"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ
При этом в 2022 года Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 миллиарда долларов.
Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня прошлого года, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с негативным прогнозом для страны в наступившем году. Комментируя ситуацию с растущим госдолгом Украины и падением экономики, он заявил, что страна движется к дефолту.
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, раскритиковал Международный валютный фонд за отношение к украинцам. "Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, <...> (ему нужны. — Прим. ред.) дешевые развитые рабы", — сказал парламентарий.
Участники митинга у здания Кабинета Министров Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 08:00
Дыра в украинском бюджете превысит 50 миллиардов
 
Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВиктор Суслов (украинский экономист)Верховная Рада УкраиныМВФКиевУкраинаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Курс биткоина побил очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
Лента новостейМолния