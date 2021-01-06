https://ria.ru/20210106/mvf-1592097618.html

Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить

Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить

В 2021 году Украина должна выплатить перед МВФ почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T06:10

2021-01-06T06:10

2021-01-06T07:21

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

виктор суслов (украинский экономист)

верховная рада украины

мвф

киев

украина

экономика

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В 2021 году Украина должна выплатить перед МВФ почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда долларов. График выплат опубликован на сайте Международного валютного фонда.Наиболее крупные платежи – по 430 миллионов долларов – Киев должен осуществить в марте и в сентябре.При этом в 2022 года Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 миллиарда долларов.Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня прошлого года, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет.Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с негативным прогнозом для страны в наступившем году. Комментируя ситуацию с растущим госдолгом Украины и падением экономики, он заявил, что страна движется к дефолту.Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, раскритиковал Международный валютный фонд за отношение к украинцам. "Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, <...> (ему нужны. — Прим. ред.) дешевые развитые рабы", — сказал парламентарий.

https://ria.ru/20201121/ukraina-1585633653.html

https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586328888.html

киев

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, виктор суслов (украинский экономист), верховная рада украины, мвф, киев, украина, экономика