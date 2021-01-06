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Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
В 2021 году Украина должна выплатить перед МВФ почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T06:10
2021-01-06T06:10
2021-01-06T07:21
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
виктор суслов (украинский экономист)
верховная рада украины
мвф
киев
украина
экономика
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В 2021 году Украина должна выплатить перед МВФ почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда долларов. График выплат опубликован на сайте Международного валютного фонда.Наиболее крупные платежи – по 430 миллионов долларов – Киев должен осуществить в марте и в сентябре.При этом в 2022 года Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 миллиарда долларов.Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня прошлого года, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет.Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с негативным прогнозом для страны в наступившем году. Комментируя ситуацию с растущим госдолгом Украины и падением экономики, он заявил, что страна движется к дефолту.Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, раскритиковал Международный валютный фонд за отношение к украинцам. "Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, <...> (ему нужны. — Прим. ред.) дешевые развитые рабы", — сказал парламентарий.
https://ria.ru/20201121/ukraina-1585633653.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, виктор суслов (украинский экономист), верховная рада украины, мвф, киев, украина, экономика