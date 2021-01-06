https://ria.ru/20210106/muzei-1592115681.html

Московские музеи представили выставочные планы на 2021 год

Московские музеи представили выставочные планы на 2021 год

Новый 2021 год столичные музеи встретили в непривычном состоянии: по распоряжению правительства, они откроются только после 15 января. Однако для культурных... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T13:26

2021-01-06T13:26

2021-01-06T13:36

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Новый 2021 год столичные музеи встретили в непривычном состоянии: по распоряжению правительства, они откроются только после 15 января. Однако для культурных учреждений это не повод отказываться от планов на год. Выставки об истории викингов, жемчужинах, женщинах, вдохновивших Александра Пушкина, и другие события, которые ожидаются в новом году, — в материале РИА Новости.ГМИИ имени А. С. ПушкинаГосударственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) в январе к юбилею отдела нумизматики откроет выставку "Хранители. Братство ключа". Среди экспонатов — монеты, медали и ордена, печати, слепки и архивные документы. Весной в главном здании пройдет выставка "Сиенская школа", которая расскажет об ее эволюции в период с XIII по XV века.К Году истории России и Греции в период с июня по сентябрь будет представлена экспозиция "Сокровища Акротири". Посетители смогут увидеть древние предметы, сохранившиеся на острове Санторини под толстым слоем пепла после извержения вулкана. Осенью музей покажет масштабный проект "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры", который "воссоединит" собрание Ивана и Михаила Морозовых, часть картин из которого находится в Эрмитаже. Зрители увидят шедевры Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо. В экспозиции "встретятся" два портрета Жанны Самари кисти Пьера Огюста Ренуара.Со 2 марта по 1 июня в ГМИИ можно будет увидеть современных художников, например, персональную выставку мастера видеоинсталляции "Билл Виола. Путешествие души". Это ставший уже классическим пример переосмысления традиционной западной иконографии, религиозных образов и метафор через их преломление в современной повседневности средствами медиаискусства, рассказали о проекте в пресс-службе музея.До марта в Галерее искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков показывают "Выставку современной графики из собрания Центра Помпиду" — это около 200 произведений, собранных европейскими коллекционерами Даниэлем и Флоранс Герлен. Летом-осенью ГМИИ познакомит российскую публику с творчеством художниц, работающих в атмосфере Монпарнаса, "легендарного района, который стал центром артистической, интеллектуальной и светской жизни Парижа".Исторический музейВ 2020 году у Государственного исторического музея (ГИМ) накопилось много нереализованных проектов, первые из них планируется представить публике уже в первом полугодии, сказал директор музея Алексей Левыкин. Так, с 29 марта по 28 июня будет открыта выставка "Альбрехт Дюрер. Шедевры Гравюры". Среди 150 работ мастера будут и наиболее известные — "Меланхолия I", "Адам и Ева" и все листы из серии "Апокалипсис".Еще один проект ГИМ — "Придворный костюм середины XIX — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа". Эта выставка станет первой в серии юбилейных показов к 150-летию музея. Посетители смогут увидеть мемориальные предметы — костюмы членов императорской семьи, церемониальные парадные платья, придворные и военные мундиры, аксессуары, рассказали в пресс-службе.Другим юбилейным проектом станет выставка "Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого". Помимо портретов экспозиция будет дополнена предметами прикладного искусства и историческими фотографиями из собрания Русского музея. Гостей приглашают в выставочные залы с 26 октября 2021 года по 13 февраля 2022 года.Узнать больше о викингах можно будет с 26 апреля по 26 сентября. Там покажут шлемы, клады, монеты, украшения, наряды и другие уникальные археологические памятники. На выставке "Железный век. Европа без границ", провести которую планируют с 15 апреля по 15 июля, представят экспонаты, рассказывающие историю развития человечества в I тысячелетии до нашей эры.С июня 2021 года по январь 2022 ГИМ приглашает увидеть экспозицию "Российская империя. К 300-летию провозглашения России империей". Четыре сотни экспонатов расскажут о верховной власти, армии, сословном и этническом составе, культуре и духовной жизни. Другой проект музея будет посвящен первой русской кругосветной экспедиции и личности Ивана Крузенштерна. Основу выставки составят мемориальные предметы и раритетные коллекции, привезенные из первой кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, рассказали в пресс-службе, отметив, что ждут гостей с сентября 2021 года по январь 2022 года.ГаражС 27 марта по 2 мая 2021 года музей современного искусства "Гараж" планирует провести персональную выставку бельгийского художника Давида Кларбаута "Невидимый звук". Представленные произведения посвящены бесконечному углублению в закадровое пространство, существующее у каждой фотографии, но остающееся столь же притягательным, сколь и недоступным, сообщили в пресс-службе, добавив, что будет показано четыре видеоработы автора.Выставка, задуманная во время всеобщей самоизоляции, - "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена" станет платформой для презентации сценариев и прогнозов будущего, а также возможных версий прошлого и настоящего. Ее рассчитывают провести с 27 марта по 4 июля.С 1 июня до 30 сентября зрители смогут увидеть пространственную инсталляцию "Тишина" польского художника Павла Альтхамера. Работа будет представлять собой сад для медитаций на Площади искусств рядом с музеем. По определению самого художника, "Тишина" — это место, где человек может по-настоящему найти время для самого себя. В августе в музее представят выставку "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта". В центре окажется та часть современного искусства, которая исследует время и его протяженность. Мероприятие запланировано на период с 4 августа 2021 по 30 января 2022 года.В летнем кинотеатре Garage Screen в 2021 году ожидается ретроспективный показ режиссера Аббаса Киаростами, прокат документального фильма "Шоу всего" про художника Ивана Горшкова, а также летняя программа, в рамках которой продолжат показывать кино с пленки.Дарвиновский музейПерсональную выставку японского фотографа Сигеру Ёсида "Фукусима: надежда и отчаяние" сотрудники Государственного Дарвиновского музея надеются провести с 19 января по 30 мая. Там будет представлено 48 снимков и два видео из проектов фотографа "Границы" и "Стена". Выставка приурочена к памятной дате: 11 марта 2021 года исполнится ровно десять лет с момента катастрофы, когда вызванное землетрясением крупнейшее цунами обрушилось на побережье Японии в районе Фукусимы и спровоцировало радиационную аварию на АЭС Фукусима-1. Тогда более 20 тысяч человек погибло, сотни тысяч вынуждены были переехать. В течение этих лет Ёсида много раз ездил в район Фукусимы, наблюдая за людьми и за строительством гигантской стены. Его фотографии наполнены напряженной тишиной, они словно призваны заговорить стихию, рассказали в пресс-службе музея.Проект "Музей искусственной истории" будет представлен публике с 3 июля по 5 сентября 2021 года. Это работы современных художников, чье внимание сконцентрировано на стыке тем: телесного познания, мутации формы, синтеза живых организмов и неживой материи, рассказали в пресс-службе. Действие выставки происходит в недалеком будущем, где нейросеть по ошибке отнесла произведения искусства к живым существам и классифицировала их согласно Систематике Карла Линнея.Продолжит выставочную программу с 10 августа по 7 ноября 2021 года арт-проект "Русский палеоарт", рассказывающий мировую историю самого научного жанра в искусстве. Он существует столько, сколько люди изучают ископаемые находки и пытаются восстановить облик древнего мира. За несколько столетий палеоарт эволюционировал и стал частью современной визуальной культуры и повседневной жизни, — пояснили в музее. Русский палеоарт XIX-XX веков будет представлен произведениями выдающихся иллюстраторов и палеохудожников из коллекций Дарвиновского музея, Биологического музея имени Тимирязева, Палеонтологического института РАН и частных коллекций. Выставку "Жемчуг и перламутр" можно увидеть с 20 ноября 2021 по 13 февраля 2022 года. Там покажут путь от песчинки в раковине моллюска до драгоценного камня в сокровищнице императоров. Среди экспонатов — ювелирные изделия, традиционные костюмы и украшения, святыни и предметы декоративно-прикладного искусства, а также натуральный жемчуг и разнообразные раковины.Музей А. С. ПушкинаВ Государственном музее Александра Пушкина рассказали, что программу сформировали с учетом эпидемиологической ситуации: появится больше онлайн проектов и видеотрансляций, планируется запустить свой подкаст. Однако экспозиции, которые не удалось показать в прошлом году, перенесли на 2021 год.Осенью 2020 года должен был состояться крупный межмузейный проект, посвященный творчеству художника XIX столетия Льва Киля. В нем предполагалось участие 20 российских музеев, в том числе Эрмитажа, Русского музея, Государственного исторического. Эта выставка перенесена на конец апреля — начало мая.В проекте "Поэты и музы", запланированном на июнь, собраны материалы от 50 литературных музеев страны. Экспозиция расскажет о женщинах, которыми Пушкин был увлечен и которым посвящал любовную лирику.ММОМАМосковский музей современного искусства (ММОМА) надеется открыться в новом году выставкой Андрея Гросицкого "Вещность" и исследовательским проектом "Все наоборот". "Будут показаны работы из нашей коллекции с нестандартного ракурса, который обычно недоступен для зрителя: оборотные стороны картин, неприметные детали и, соответственно, скрытые в них смыслы", — рассказал исполнительный директор ММОМА Василий Церетели.В здании на Гоголевском бульваре вновь представят большую ретроспективу классиков московского концептуализма Игоря Макаревича и Елены Елагиной, которая проработала два дня и закрылась на карантин. На Петровке продолжит работу выставка одного из ключевых представителей российского наивного искусства Павла Леонова.Весной 2021 года покажут художественный проект "Современники Современника", посвященный 65-летию одноименного театра. Среди площадок проекта — залы ММОМА на Гоголевском бульваре, Основная и Другая сцена театра, а также московские улицы от площади Маяковского до Чистопрудного бульвара, которые неразрывно связанны с судьбой театра.Проводить международные мероприятия в условиях пандемии трудно, однако музей от своих планов отказываться не собирается, отметил Церетели. Одним из самых ожидаемых проектов станет выставка немецкого художника ХХ века Маркуса Люперца, а также ретроспектива итальянца Микеланджело Пистолетто, которая пройдет в июне 2021 года."На осень и зиму запланирован показ работ нью-йоркского художника Харифа Гузмана, известного своими провокационными произведениями, и колумбийского художника и скульптора Фернандо Ботеро, одного из самых признанных и цитируемых из ныне живущих авторов из Латинской Америки", — добавил Церетели.ВинзаводЦентр современного искусства "Винзавод" планирует обновить программу помощи начинающим художникам "Винзавод. Новые имена". "В этом году мы уже расширили формат Студии, увеличив число участников, но из-за пандемии отказались от международной резиденции. В следующем году ее, надеемся, вернем и запустим платформу для поддержки художников, на ней будут представлены обучающие курсы, сервисные услуги и не только", — подчеркнули в пресс-службе.В 2021 году "Винзавод" надеется реализовать перенесенный с 2020 года проект "Винзавод.Open", где представят выставку, объединяющую студентов различных культурных институций по всей стране. Планируется также расширять экскурсии по современному искусству, а также вести подкасты про важные места для истории российского современного искусства в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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