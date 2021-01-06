https://ria.ru/20210106/murashko-1592145305.html

Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19

Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19

Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом на сегодня составляет в России 24%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:48

2021-01-06T16:48

2021-01-06T17:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом на сегодня составляет в России 24%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%",- сказал Мурашко журналистам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество