https://ria.ru/20210106/moskva-1592113229.html
В Москве выявили 5142 случая заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 5142 случая заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 5142, Санкт-Петербурге — 3341, Подмосковье — 1097, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:05
2021-01-06T11:05
2021-01-06T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 5142, Санкт-Петербурге — 3341, Подмосковье — 1097, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва 5142, 2 Санкт-Петербург 3341, 3 Московская область 1097", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев в Тыве — 24, Еврейской автономной области — 15, Ненецком автономном округе — 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество