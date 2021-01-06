https://ria.ru/20210106/moskva-1592113229.html

В Москве выявили 5142 случая заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 5142 случая заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 5142, Санкт-Петербурге — 3341, Подмосковье — 1097, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:05

2021-01-06T11:05

2021-01-06T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 5142, Санкт-Петербурге — 3341, Подмосковье — 1097, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва 5142, 2 Санкт-Петербург 3341, 3 Московская область 1097", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев в Тыве — 24, Еврейской автономной области — 15, Ненецком автономном округе — 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592112353.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество