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Полицейские нашли на пляже "монстра"
Полицейские нашли на пляже "монстра"
На пляж округа Оттери-Сент-Мэри в Британии выбросило рыбу конгер, которую местные полицейские, которые его нашли, описали в своем Twitter как "монстра". РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T02:52
2021-01-06T02:52
2021-01-06T02:52
великобритания
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. На пляж округа Оттери-Сент-Мэри в Британии выбросило рыбу конгер, которую местные полицейские, которые его нашли, описали в своем Twitter как "монстра".На фотографии, выложенной в Twitter, видно, что существо – конгер – длиной чуть больше метра.Конгер, или атлантический конгер, или морской угорь – рыба семейства конгеровых. Конгер значительно крупнее и тяжелее, чем речной угорь. Самки могут быть длиной до 2,40 метра, реже до 3 метров, и весить свыше 100 килограмм, самцы достигают максимальной длины 1,3 метра, их средний размер гораздо меньше. Диаметр тела составляет более 20 сантиметров. Голова и рот также значительно крупнее.Конгер обитает в восточной Атлантике от Западной Африки до Бискайского залива и в Средиземном море. Иногда вид можно встретить также в Северном море до Фарерских островов и юга Норвегии.
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великобритания, в мире
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
На пляж округа Оттери-Сент-Мэри в Британии выбросило рыбу конгер, которую местные полицейские, которые его нашли, описали в своем Twitter
как "монстра".
На фотографии, выложенной в Twitter, видно, что существо – конгер – длиной чуть больше метра.
Конгер, или атлантический конгер, или морской угорь – рыба семейства конгеровых. Конгер значительно крупнее и тяжелее, чем речной угорь. Самки могут быть длиной до 2,40 метра, реже до 3 метров, и весить свыше 100 килограмм, самцы достигают максимальной длины 1,3 метра, их средний размер гораздо меньше. Диаметр тела составляет более 20 сантиметров. Голова и рот также значительно крупнее.
Конгер обитает в восточной Атлантике от Западной Африки
до Бискайского залива и в Средиземном море
. Иногда вид можно встретить также в Северном море
до Фарерских островов
и юга Норвегии
.