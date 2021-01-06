https://ria.ru/20210106/medpomosch-1592141992.html
Мурашко оценил работу медиков в праздничные дни
Мурашко оценил работу медиков в праздничные дни
По данным Росздравнадзора, в России не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи во время праздников, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:16
2021-01-06T16:16
2021-01-06T16:40
коронавирус в россии
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михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. По данным Росздравнадзора, в России не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи во время праздников, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."По данным мониторинга Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи", - сказал Мурашко журналистам.
https://ria.ru/20210106/alkogol-1592143319.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество