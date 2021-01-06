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Мурашко оценил работу медиков в праздничные дни
Мурашко оценил работу медиков в праздничные дни
По данным Росздравнадзора, в России не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи во время праздников, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:16
2021-01-06T16:40
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. По данным Росздравнадзора, в России не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи во время праздников, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."По данным мониторинга Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи", - сказал Мурашко журналистам.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко оценил работу медиков в праздничные дни

16:16 06.01.2021 (обновлено: 16:40 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкИзмерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске
Измерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. По данным Росздравнадзора, в России не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи во время праздников, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.
"По данным мониторинга Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи", - сказал Мурашко журналистам.
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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