https://ria.ru/20210106/medpomosch-1592141992.html

Мурашко оценил работу медиков в праздничные дни

Мурашко оценил работу медиков в праздничные дни

По данным Росздравнадзора, в России не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи во время праздников, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:16

2021-01-06T16:16

2021-01-06T16:40

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. По данным Росздравнадзора, в России не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи во время праздников, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."По данным мониторинга Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи", - сказал Мурашко журналистам.

https://ria.ru/20210106/alkogol-1592143319.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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