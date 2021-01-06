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Выплаты за декабрь получили почти 700 тысяч работающих с COVID-19 медиков
Выплаты за декабрь получили почти 700 тысяч работающих с COVID-19 медиков
Специальные социальные выплаты за декабрь получили 696 884 медика, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, объем выплат составил 21... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:17
2021-01-06T15:17
2021-01-06T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Специальные социальные выплаты за декабрь получили 696 884 медика, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, объем выплат составил 21 миллиард рублей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."Специальные социальные выплаты за декабрь 2020 года получили 696 884 медицинских работника, оказывающие помощь пациентам с COVID-19. Выплаты произведены полностью, их объем составил более 21 миллиарда рублей",- сказал Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество