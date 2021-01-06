https://ria.ru/20210106/mediki-1592135684.html

Выплаты за декабрь получили почти 700 тысяч работающих с COVID-19 медиков

Выплаты за декабрь получили почти 700 тысяч работающих с COVID-19 медиков

Специальные социальные выплаты за декабрь получили 696 884 медика, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, объем выплат составил 21... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:17

2021-01-06T15:17

2021-01-06T15:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588254905_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_8bdcea2ccae866d12c9d4bc5c768f38b.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Специальные социальные выплаты за декабрь получили 696 884 медика, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, объем выплат составил 21 миллиард рублей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."Специальные социальные выплаты за декабрь 2020 года получили 696 884 медицинских работника, оказывающие помощь пациентам с COVID-19. Выплаты произведены полностью, их объем составил более 21 миллиарда рублей",- сказал Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество