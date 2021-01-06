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Лоза назвал парящий мост в "Зарядье" убожеством
Лоза назвал парящий мост в "Зарядье" убожеством
Музыкант Юрий Лоза обрушился с критикой на парящий мост в московском парке "Зарядье" и поразился количеству людей, посещающих это место. Об этом он написал в... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T17:51
2021-01-06T19:59
зарядье
юрий лоза
москва
общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза обрушился с критикой на парящий мост в московском парке "Зарядье" и поразился количеству людей, посещающих это место. Об этом он написал в фейсбуке.По мнению артиста, толпа собирается даже не на самом мосту, а на его "четвертинке". А само сооружение меньше, чем может показаться."Фотографы всегда стараются снять его снизу, прихватывая большие далекие здания, которые за счет перспективы кажутся крошечными", — написал Лоза.Музыкант добавил, что в действительности мост низко стелется над Москвой-рекой. По его словам, сооружение в "Зарядье" не выше, чем другие мосты столицы. Открывающийся с него вид артист счел посредственным, так как обзор загораживают Кремль и высотка на Котельнической набережной."Могу представить, с каким выражением лиц смотрят сверху вниз жители соседних домов на туристов, посещающих это убогое сооружение", — заключил артист.
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зарядье, юрий лоза, москва, общество

Лоза назвал парящий мост в "Зарядье" убожеством

17:51 06.01.2021 (обновлено: 19:59 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Ольга ГоловкоМоскворецкая набережная и Парящий мост в парке "Зарядье"
Москворецкая набережная и Парящий мост в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Ольга Головко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза обрушился с критикой на парящий мост в московском парке "Зарядье" и поразился количеству людей, посещающих это место. Об этом он написал в фейсбуке.
По мнению артиста, толпа собирается даже не на самом мосту, а на его "четвертинке". А само сооружение меньше, чем может показаться.
"Фотографы всегда стараются снять его снизу, прихватывая большие далекие здания, которые за счет перспективы кажутся крошечными", — написал Лоза.
Музыкант добавил, что в действительности мост низко стелется над Москвой-рекой. По его словам, сооружение в "Зарядье" не выше, чем другие мосты столицы. Открывающийся с него вид артист счел посредственным, так как обзор загораживают Кремль и высотка на Котельнической набережной.
"Могу представить, с каким выражением лиц смотрят сверху вниз жители соседних домов на туристов, посещающих это убогое сооружение", — заключил артист.
Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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ЗарядьеЮрий ЛозаМоскваОбщество
 
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