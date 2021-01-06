https://ria.ru/20210106/kurorty-1591199408.html

Выше только небо: каникулы в горах

Выше только небо: каникулы в горах

Российские горнолыжные курорты принимают гостей и в нынешнем сложном сезоне, соблюдая все санитарные требования и предписания Роспотребнадзора. Любители... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T09:00

2021-01-06T09:00

2021-01-06T09:00

новый год—2021

горнолыжный спорт

архыз

приэльбрусье

эльбрус

роза хутор

домбай

хвалынский район

сочи

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Российские горнолыжные курорты принимают гостей и в нынешнем сложном сезоне, соблюдая все санитарные требования и предписания Роспотребнадзора. Любители активного отдыха — в фотоленте Ria.ru.

архыз

приэльбрусье

эльбрус

домбай

хвалынский район

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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