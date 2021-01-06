Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20210106/kurorty-1591199408.html
Выше только небо: каникулы в горах
Выше только небо: каникулы в горах
Российские горнолыжные курорты принимают гостей и в нынешнем сложном сезоне, соблюдая все санитарные требования и предписания Роспотребнадзора. Любители... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T09:00
2021-01-06T09:00
новый год—2021
горнолыжный спорт
архыз
приэльбрусье
эльбрус
роза хутор
домбай
хвалынский район
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589506865_0:62:2504:1472_1920x0_80_0_0_27f45a03b7cdc17de3c57817752b0394.jpg
Российские горнолыжные курорты принимают гостей и в нынешнем сложном сезоне, соблюдая все санитарные требования и предписания Роспотребнадзора. Любители активного отдыха — в фотоленте Ria.ru.
архыз
приэльбрусье
эльбрус
домбай
хвалынский район
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589506865_90:0:2053:1472_1920x0_80_0_0_71b9a0ecdf3a6c871e5f42911f25b026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
горнолыжный спорт, архыз, приэльбрусье, эльбрус, роза хутор, домбай, хвалынский район, сочи, фото, фото

Выше только небо: каникулы в горах

09:00 06.01.2021
 
Читать ria.ru в
Российские горнолыжные курорты принимают гостей и в нынешнем сложном сезоне, соблюдая все санитарные требования и предписания Роспотребнадзора. Любители активного отдыха — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Егор Комаров / Перейти в фотобанк

Курорт Домбай в Карачаево-Черкесии встречает туристов нововведениями и переменами.

Девушка на горнолыжном курорте Домбай
1 из 19

Курорт Домбай в Карачаево-Черкесии встречает туристов нововведениями и переменами.

© РИА Новости / Егор Комаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Егор Комаров / Перейти в фотобанк

Здесь появился новый широкий спуск длиной три с половиной километра для начинающих.

Отдыхающий на горнолыжном курорте Домбай
2 из 19

Здесь появился новый широкий спуск длиной три с половиной километра для начинающих.

© РИА Новости / Егор Комаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Егор Комаров / Перейти в фотобанк

Гостям Домбая открываются великолепные виды с высоты 3200 метров над уровнем моря.

Девушка на качелях на горнолыжном курорте Домбай
3 из 19

Гостям Домбая открываются великолепные виды с высоты 3200 метров над уровнем моря.

© РИА Новости / Егор Комаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Самыми востребованными для россиян этой зимой оказались горные курорты Сочи.

Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
4 из 19

Самыми востребованными для россиян этой зимой оказались горные курорты Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Местные власти ожидают, что за десять дней новогодних праздников в Сочи отдохнут более 250 тысяч туристов.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
5 из 19

Местные власти ожидают, что за десять дней новогодних праздников в Сочи отдохнут более 250 тысяч туристов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На сочинских курортах "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" есть трассы любого уровня сложности.

Отдыхающий на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
6 из 19

На сочинских курортах "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" есть трассы любого уровня сложности.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Опытным лыжникам и сноубордистам доступны три сноупарка с фигурами для трюков.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
7 из 19

Опытным лыжникам и сноубордистам доступны три сноупарка с фигурами для трюков.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Желающим освоить катание "с нуля" или повысить уровень всегда придут на помощь инструкторы.

Отдыхающий на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
8 из 19

Желающим освоить катание "с нуля" или повысить уровень всегда придут на помощь инструкторы.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На трех курортах в Сочи действует единый ски-пасс. Благодаря этому туристам доступна самая масштабная в России зона катания.

Начало горнолыжного сезона в Сочи
9 из 19

На трех курортах в Сочи действует единый ски-пасс. Благодаря этому туристам доступна самая масштабная в России зона катания.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Беспроигрышный вариант для лыжников любого уровня — Приэльбрусье.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике
10 из 19

Беспроигрышный вариант для лыжников любого уровня — Приэльбрусье.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Эльбрус больше подойдет тем, кто недавно встал на горные лыжи или предпочитает спокойные спуски.

Девушка катается на лыжах на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике
11 из 19

Эльбрус больше подойдет тем, кто недавно встал на горные лыжи или предпочитает спокойные спуски.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

А вот трассы соседнего Чегета гораздо сложнее и под силу только опытным спортсменам.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике
12 из 19

А вот трассы соседнего Чегета гораздо сложнее и под силу только опытным спортсменам.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Горнолыжный курорт "Хвалынь" в Саратовской области может похвастаться самой длинной горнолыжной трассой Поволжья — 1,2 километра.

Отдыхающие на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области
13 из 19

Горнолыжный курорт "Хвалынь" в Саратовской области может похвастаться самой длинной горнолыжной трассой Поволжья — 1,2 километра.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Всего в горнолыжном комплексе четыре трассы разной сложности для катания на лыжах и сноубордах.

Отдыхающий на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области
14 из 19

Всего в горнолыжном комплексе четыре трассы разной сложности для катания на лыжах и сноубордах.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Для любителей отдыха на воде в "Хвалыни" есть открытый бассейн.

Открытый бассейн на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области
15 из 19

Для любителей отдыха на воде в "Хвалыни" есть открытый бассейн.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

За сезон в прежние годы курорт посещали свыше 50 тысяч туристов.

Отдыхающие на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области
16 из 19

За сезон в прежние годы курорт посещали свыше 50 тысяч туристов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Еще одна точкой притяжения туристов, и не только российских — курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
17 из 19

Еще одна точкой притяжения туристов, и не только российских — курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В этом году для гостей здесь подготовили новые зоны катания и питания на склонах.

Отдыхающие на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
18 из 19

В этом году для гостей здесь подготовили новые зоны катания и питания на склонах.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз".

Отдыхающие на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
19 из 19

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз".

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
 
Новый год—2021Горнолыжный спортАрхызПриэльбрусьеЭльбрусРоза ХуторДомбайХвалынский районСочиФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, есть пострадавшие
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
05:32CNN: Трамп изначально отказывался разворачивать нацгвардию в Вашингтоне
05:26СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента
Лента новостейМолния