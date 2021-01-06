Выше только небо: каникулы в горах
Курорт Домбай в Карачаево-Черкесии встречает туристов нововведениями и переменами.
Курорт Домбай в Карачаево-Черкесии встречает туристов нововведениями и переменами.
Здесь появился новый широкий спуск длиной три с половиной километра для начинающих.
Здесь появился новый широкий спуск длиной три с половиной километра для начинающих.
Гостям Домбая открываются великолепные виды с высоты 3200 метров над уровнем моря.
Гостям Домбая открываются великолепные виды с высоты 3200 метров над уровнем моря.
Самыми востребованными для россиян этой зимой оказались горные курорты Сочи.
Самыми востребованными для россиян этой зимой оказались горные курорты Сочи.
Местные власти ожидают, что за десять дней новогодних праздников в Сочи отдохнут более 250 тысяч туристов.
Местные власти ожидают, что за десять дней новогодних праздников в Сочи отдохнут более 250 тысяч туристов.
На сочинских курортах "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" есть трассы любого уровня сложности.
На сочинских курортах "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" есть трассы любого уровня сложности.
Опытным лыжникам и сноубордистам доступны три сноупарка с фигурами для трюков.
Опытным лыжникам и сноубордистам доступны три сноупарка с фигурами для трюков.
Желающим освоить катание "с нуля" или повысить уровень всегда придут на помощь инструкторы.
Желающим освоить катание "с нуля" или повысить уровень всегда придут на помощь инструкторы.
На трех курортах в Сочи действует единый ски-пасс. Благодаря этому туристам доступна самая масштабная в России зона катания.
На трех курортах в Сочи действует единый ски-пасс. Благодаря этому туристам доступна самая масштабная в России зона катания.
Беспроигрышный вариант для лыжников любого уровня — Приэльбрусье.
Беспроигрышный вариант для лыжников любого уровня — Приэльбрусье.
Эльбрус больше подойдет тем, кто недавно встал на горные лыжи или предпочитает спокойные спуски.
Эльбрус больше подойдет тем, кто недавно встал на горные лыжи или предпочитает спокойные спуски.
А вот трассы соседнего Чегета гораздо сложнее и под силу только опытным спортсменам.
А вот трассы соседнего Чегета гораздо сложнее и под силу только опытным спортсменам.
Горнолыжный курорт "Хвалынь" в Саратовской области может похвастаться самой длинной горнолыжной трассой Поволжья — 1,2 километра.
Горнолыжный курорт "Хвалынь" в Саратовской области может похвастаться самой длинной горнолыжной трассой Поволжья — 1,2 километра.
Всего в горнолыжном комплексе четыре трассы разной сложности для катания на лыжах и сноубордах.
Всего в горнолыжном комплексе четыре трассы разной сложности для катания на лыжах и сноубордах.
Для любителей отдыха на воде в "Хвалыни" есть открытый бассейн.
Для любителей отдыха на воде в "Хвалыни" есть открытый бассейн.
За сезон в прежние годы курорт посещали свыше 50 тысяч туристов.
За сезон в прежние годы курорт посещали свыше 50 тысяч туристов.
Еще одна точкой притяжения туристов, и не только российских — курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии.
Еще одна точкой притяжения туристов, и не только российских — курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии.
В этом году для гостей здесь подготовили новые зоны катания и питания на склонах.
В этом году для гостей здесь подготовили новые зоны катания и питания на склонах.
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз".