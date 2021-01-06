https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592146013.html

Мурашко назвал процент пациентов с COVID-19, лечащихся амбулаторно

Мурашко назвал процент пациентов с COVID-19, лечащихся амбулаторно

В инфекционных госпиталях России на сегодня находится 211,6 тысячи граждан, на амбулаторном лечении находится 82% пациентов с COVID-19, заявил министр... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:56

2021-01-06T16:56

2021-01-06T16:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В инфекционных госпиталях России на сегодня находится 211,6 тысячи граждан, на амбулаторном лечении находится 82% пациентов с COVID-19, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."В инфекционных госпиталях находится 211,6 тысячи граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов",- сказал Мурашко журналистам.Он призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест."Праздники лучше провести в кругу семьи. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью", - отметил Мурашко. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592092571.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество