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Мурашко назвал процент пациентов с COVID-19, лечащихся амбулаторно
Мурашко назвал процент пациентов с COVID-19, лечащихся амбулаторно
В инфекционных госпиталях России на сегодня находится 211,6 тысячи граждан, на амбулаторном лечении находится 82% пациентов с COVID-19, заявил министр... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:56
2021-01-06T16:56
2021-01-06T16:56
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В инфекционных госпиталях России на сегодня находится 211,6 тысячи граждан, на амбулаторном лечении находится 82% пациентов с COVID-19, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."В инфекционных госпиталях находится 211,6 тысячи граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов",- сказал Мурашко журналистам.Он призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест."Праздники лучше провести в кругу семьи. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью", - отметил Мурашко. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В инфекционных госпиталях России на сегодня находится 211,6 тысячи граждан, на амбулаторном лечении находится 82% пациентов с COVID-19, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.
"В инфекционных госпиталях находится 211,6 тысячи граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов",- сказал Мурашко журналистам.
Он призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест.
"Праздники лучше провести в кругу семьи. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью", - отметил Мурашко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.