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https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592146013.html
Мурашко назвал процент пациентов с COVID-19, лечащихся амбулаторно
Мурашко назвал процент пациентов с COVID-19, лечащихся амбулаторно
В инфекционных госпиталях России на сегодня находится 211,6 тысячи граждан, на амбулаторном лечении находится 82% пациентов с COVID-19, заявил министр... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:56
2021-01-06T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В инфекционных госпиталях России на сегодня находится 211,6 тысячи граждан, на амбулаторном лечении находится 82% пациентов с COVID-19, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами."В инфекционных госпиталях находится 211,6 тысячи граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов",- сказал Мурашко журналистам.Он призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест."Праздники лучше провести в кругу семьи. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью", - отметил Мурашко. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко назвал процент пациентов с COVID-19, лечащихся амбулаторно

16:56 06.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В инфекционных госпиталях России на сегодня находится 211,6 тысячи граждан, на амбулаторном лечении находится 82% пациентов с COVID-19, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.
"В инфекционных госпиталях находится 211,6 тысячи граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов",- сказал Мурашко журналистам.
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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Он призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест.
"Праздники лучше провести в кругу семьи. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью", - отметил Мурашко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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