https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592141439.html
Власти Петербурга оценили ситуацию с распространением COVID-19 в городе
Власти Петербурга оценили ситуацию с распространением COVID-19 в городе
Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки снизилось в Санкт-Петербурге, это количество составило 3341 случаев,... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:12
2021-01-06T16:12
2021-01-06T16:37
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки снизилось в Санкт-Петербурге, это количество составило 3341 случаев, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на распространенном городской администрацией видео."Общая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией остается пока напряженной, но за сутки установлено меньше: 3341 новый случай заболевания COVID-19. Отмечается в том числе и снижение зарегистрированных (случаев), по данным Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей. Есть значительное увеличение количества выздоровевших. Всего за весь период у нас выздоровело 196 836 человек, за сутки – 1788", - сказал Эргашев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург