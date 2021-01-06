https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592136519.html

Москва передала Петербургу лекарства для лечения пациентов с COVID-19

Москва передала Петербургу лекарства для лечения пациентов с COVID-19

Правительство Москвы на безвозмездной основе передало Санкт-Петербургу лекарства для лечения пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:23

2021-01-06T15:23

2021-01-06T15:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

александр беглов

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство Москвы на безвозмездной основе передало Санкт-Петербургу лекарства для лечения пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном сайте администрации Петербурга."По договоренности между губернатором Санкт‑Петербурга Александром Бегловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным правительство столицы безвозмездно передало Петербургу лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и специализированное медицинское оборудование для лечения пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время Москва отправила более 15 тысяч упаковок антибиотиков, 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов и пять тысяч упаковок противовоспалительных средств.Отмечается, что лекарства поступили в главный городской инфекционный стационар - больницу имени Боткина.По словам главного врача больницы Дениса Гусева, медицинское учреждение заполнено на 90%. В основном, это пациенты средне-тяжелой и тяжелой степени.Добавляется, что в ближайшее время из Москвы в Санкт‑Петербург направят средства индивидуальной защиты и специализированное медицинское оборудование для лечения пациентов с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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