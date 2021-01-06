Москва передала Петербургу лекарства для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство Москвы на безвозмездной основе передало Санкт-Петербургу лекарства для лечения пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.
"По договоренности между губернатором Санкт‑Петербурга Александром Бегловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным правительство столицы безвозмездно передало Петербургу лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и специализированное медицинское оборудование для лечения пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время Москва отправила более 15 тысяч упаковок антибиотиков, 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов и пять тысяч упаковок противовоспалительных средств.
Отмечается, что лекарства поступили в главный городской инфекционный стационар - больницу имени Боткина.
По словам главного врача больницы Дениса Гусева, медицинское учреждение заполнено на 90%. В основном, это пациенты средне-тяжелой и тяжелой степени.
Добавляется, что в ближайшее время из Москвы в Санкт‑Петербург направят средства индивидуальной защиты и специализированное медицинское оборудование для лечения пациентов с COVID-19.
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