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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592136519.html
Москва передала Петербургу лекарства для лечения пациентов с COVID-19
Москва передала Петербургу лекарства для лечения пациентов с COVID-19
Правительство Москвы на безвозмездной основе передало Санкт-Петербургу лекарства для лечения пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:23
2021-01-06T15:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
александр беглов
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство Москвы на безвозмездной основе передало Санкт-Петербургу лекарства для лечения пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном сайте администрации Петербурга."По договоренности между губернатором Санкт‑Петербурга Александром Бегловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным правительство столицы безвозмездно передало Петербургу лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и специализированное медицинское оборудование для лечения пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время Москва отправила более 15 тысяч упаковок антибиотиков, 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов и пять тысяч упаковок противовоспалительных средств.Отмечается, что лекарства поступили в главный городской инфекционный стационар - больницу имени Боткина.По словам главного врача больницы Дениса Гусева, медицинское учреждение заполнено на 90%. В основном, это пациенты средне-тяжелой и тяжелой степени.Добавляется, что в ближайшее время из Москвы в Санкт‑Петербург направят средства индивидуальной защиты и специализированное медицинское оборудование для лечения пациентов с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, александр беглов, москва, санкт-петербург, общество

Москва передала Петербургу лекарства для лечения пациентов с COVID-19

15:23 06.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство Москвы на безвозмездной основе передало Санкт-Петербургу лекарства для лечения пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.
"По договоренности между губернатором Санкт‑Петербурга Александром Бегловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным правительство столицы безвозмездно передало Петербургу лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и специализированное медицинское оборудование для лечения пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время Москва отправила более 15 тысяч упаковок антибиотиков, 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов и пять тысяч упаковок противовоспалительных средств.
Отмечается, что лекарства поступили в главный городской инфекционный стационар - больницу имени Боткина.
По словам главного врача больницы Дениса Гусева, медицинское учреждение заполнено на 90%. В основном, это пациенты средне-тяжелой и тяжелой степени.
Добавляется, что в ближайшее время из Москвы в Санкт‑Петербург направят средства индивидуальной защиты и специализированное медицинское оборудование для лечения пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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