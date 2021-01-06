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В России за сутки умерли 445 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 445 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 445 смертей, за все время — 59 951, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:06
2021-01-06T11:06
2021-01-06T11:06
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 445 смертей, за все время — 59 951, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 445 смертей... За весь период по России умер 59 951 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 70, в Санкт-Петербурге — 58, в Подмосковье — 21.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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