https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592112534.html

В России за сутки выписали 23 055 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 23 055 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 23 055 человек после COVID-19, за все время — 2 685 723, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:03

2021-01-06T11:03

2021-01-06T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 23 055 человек после COVID-19, за все время — 2 685 723, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 055 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 685 723", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 7206, в Санкт-Петербурге — 1788, в Подмосковье — 1500.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592112353.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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