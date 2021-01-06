https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592112534.html
В России за сутки выписали 23 055 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 23 055 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 23 055 человек после COVID-19, за все время — 2 685 723, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:03
2021-01-06T11:03
2021-01-06T11:03
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 23 055 человек после COVID-19, за все время — 2 685 723, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 055 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 685 723", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 7206, в Санкт-Петербурге — 1788, в Подмосковье — 1500.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592112353.html
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