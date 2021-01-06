https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592112353.html

В России выявили 24 217 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 24 217 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 24 217, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:02

2021-01-06T11:02

2021-01-06T13:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 24 217, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Умерли 445 человек, из больниц выписали более 23 тысяч пациентов.Наибольшее число новых случаев в Москве — 5142 (накануне 4842). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3341 носителя коронавируса SARS-CoV-2 — это минимум с 24 ноября. Два дня назад Петербург впервые за время пандемии выходил на первое место по этому показателю.Меньше всего инфицированных в сводках из Республики Тывы — 24, Еврейской автономной области — 15 и Ненецкого автономного округа — один. Нет прироста заболеваемости на Чукотке.Накануне в стране зафиксировали 24 246 случаев, а за день до — 23 351. Это был минимальный показатель с 18 ноября (20 985). Снижение заболеваемости связывают с меньшим тестированием во время праздников. Инфекционисты и эпидемиологи предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.Всего в России COVID-19 перенесли 3 308 601 человек. Скончались 59 951 пациент, выздоровели около 2,7 миллиона пациентов. Темп прироста составил 0,7 процента.Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 3 308 601 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 84,5 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса их более 86,4 миллиона. Больше всего заболевших в США — 21 миллион, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592092571.html

https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592107969.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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