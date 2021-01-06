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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592112353.html
В России выявили 24 217 случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили 24 217 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 24 217, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:02
2021-01-06T13:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 24 217, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Умерли 445 человек, из больниц выписали более 23 тысяч пациентов.Наибольшее число новых случаев в Москве — 5142 (накануне 4842). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3341 носителя коронавируса SARS-CoV-2 — это минимум с 24 ноября. Два дня назад Петербург впервые за время пандемии выходил на первое место по этому показателю.Меньше всего инфицированных в сводках из Республики Тывы — 24, Еврейской автономной области — 15 и Ненецкого автономного округа — один. Нет прироста заболеваемости на Чукотке.Накануне в стране зафиксировали 24 246 случаев, а за день до — 23 351. Это был минимальный показатель с 18 ноября (20 985). Снижение заболеваемости связывают с меньшим тестированием во время праздников. Инфекционисты и эпидемиологи предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.Всего в России COVID-19 перенесли 3 308 601 человек. Скончались 59 951 пациент, выздоровели около 2,7 миллиона пациентов. Темп прироста составил 0,7 процента.Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 3 308 601 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 84,5 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса их более 86,4 миллиона. Больше всего заболевших в США — 21 миллион, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592092571.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

В России выявили 24 217 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:02 06.01.2021 (обновлено: 13:02 06.01.2021)
 
© Илья ПиталевВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 24 217, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Умерли 445 человек, из больниц выписали более 23 тысяч пациентов.
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 03:03Распространение нового коронавируса
Названы сценарии развития ситуации с коронавирусом в России
Наибольшее число новых случаев в Москве — 5142 (накануне 4842). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3341 носителя коронавируса SARS-CoV-2 — это минимум с 24 ноября. Два дня назад Петербург впервые за время пандемии выходил на первое место по этому показателю.
Меньше всего инфицированных в сводках из Республики Тывы — 24, Еврейской автономной области — 15 и Ненецкого автономного округа — один. Нет прироста заболеваемости на Чукотке.
Накануне в стране зафиксировали 24 246 случаев, а за день до — 23 351. Это был минимальный показатель с 18 ноября (20 985). Снижение заболеваемости связывают с меньшим тестированием во время праздников. Инфекционисты и эпидемиологи предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 10:15Распространение нового коронавируса
Биолог рассказала о крушении традиций в медицине из-за COVID-19
Всего в России COVID-19 перенесли 3 308 601 человек. Скончались 59 951 пациент, выздоровели около 2,7 миллиона пациентов. Темп прироста составил 0,7 процента.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 3 308 601 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 84,5 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса их более 86,4 миллиона. Больше всего заболевших в США — 21 миллион, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
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