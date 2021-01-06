https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592107969.html
Биолог рассказала о крушении традиций в медицине из-за COVID-19
Биолог рассказала о крушении традиций в медицине из-за COVID-19
Намерение медиков Великобритании изменить порядок применения вакцин и предложение США уменьшать дозы вакцин для большего охвата населения нарушают... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T10:15
2021-01-06T10:15
2021-01-06T10:19
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус covid-19
astrazeneca
великобритания
сша
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Намерение медиков Великобритании изменить порядок применения вакцин и предложение США уменьшать дозы вакцин для большего охвата населения нарушают существовавшие ранее правила в медицине, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Как напомнила Баранова, 30 декабря власти Великобритании предложили изменить порядок введения вакцины Pfizer в стране."Тридцатого декабря Великобритания выбросила методичку с правилами разработки и применения вакцин в окно. То есть теперь правил доказательной медицины для вакцинации просто нет. Британцы предложили не делить вакцину Pfizer на две дозы, а раздать все дозы сразу, то есть резерва для второй дозы не будет. Первая вакцина даст защиту 65%, не 95%. Решили, что это лучше, чем хранить второй укол для человека. То есть вместо бронежилета раздать людям по пол-кафтана, зато на большее количество человек”, - сказала Баранова.Она также отметила, что британцы разрешили второй укол делать любой другой вакциной, например AstraZeneca.“Учёные думают, что так тоже будет работать, и это лучше чем ничего. Однако доказательная медицина построена не на этом, а на проверке. Тут же никакой проверки не будет, в том числе на безопасность. Кто знает, может вакцина на векторе вируса шимпанзе сама по себе не опасна (AstraZeneca - ред.), но вот именно после мРНКовой вакцины вызовет тяжелую аллергию или другую более опасную реакцию. Это гораздо смелее, чем испытать "Спутник V" на маленькой группе и одобрить", - сказала Баранова.Она сравнила поведение Великобритании с нарушением традиций в медицине."Как было со "Спутник V"? Россия зарегистрировала вакцину, хотя клинические испытания ещё не были закончены. Как если бы на важном международном чемпионате на футбольное поле команда страны вышла не маршем, а танцуя лезгинку. Три месяца мир возмущался. Теперь на поле вышла команда другой страны, причем из лагеря критиков лезгинки - и все футболисты голые! После такого предъявлять какие-то претензии к лезгинке по меньшей мере странно. И даже обсуждать в кулуарах бессмысленно", - сказала эксперт.По мнению биолога, не только Великобритания намерена менять правила в отношении применения вакцин. Как уточнила Баранова, в США стали также думать, как увеличить число вакцинированных. Например, предложили вакцину Moderna применять не в полной дозе, а в половинной."Дозы приходят в баночке. В баночке пять доз, а можно же дать в половину дозы и будет десять вакцинированных. Логика, что пусть меньше защита, но хотя бы на сейчас слегка прикрыться, чтобы люди не умирали", - пояснила биолог.Баранова отмечает, что в США сейчас идет вакцинация людей старшего возраста, которым обычно нужно больше вакцины, а не меньше. Половинная доза может просто не оказать необходимого эффекта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592013257.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анча баранова, коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, сша
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Намерение медиков Великобритании
изменить порядок применения вакцин и предложение США
уменьшать дозы вакцин для большего охвата населения нарушают существовавшие ранее правила в медицине, сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
.
Как напомнила Баранова, 30 декабря власти Великобритании предложили изменить порядок введения вакцины Pfizer в стране.
"Тридцатого декабря Великобритания выбросила методичку с правилами разработки и применения вакцин в окно. То есть теперь правил доказательной медицины для вакцинации просто нет. Британцы предложили не делить вакцину Pfizer на две дозы, а раздать все дозы сразу, то есть резерва для второй дозы не будет. Первая вакцина даст защиту 65%, не 95%. Решили, что это лучше, чем хранить второй укол для человека. То есть вместо бронежилета раздать людям по пол-кафтана, зато на большее количество человек”, - сказала Баранова.
Она также отметила, что британцы разрешили второй укол делать любой другой вакциной, например AstraZeneca
.
“Учёные думают, что так тоже будет работать, и это лучше чем ничего. Однако доказательная медицина построена не на этом, а на проверке. Тут же никакой проверки не будет, в том числе на безопасность. Кто знает, может вакцина на векторе вируса шимпанзе сама по себе не опасна (AstraZeneca - ред.), но вот именно после мРНКовой вакцины вызовет тяжелую аллергию или другую более опасную реакцию. Это гораздо смелее, чем испытать "Спутник V" на маленькой группе и одобрить", - сказала Баранова.
Она сравнила поведение Великобритании с нарушением традиций в медицине.
"Как было со "Спутник V"? Россия зарегистрировала вакцину, хотя клинические испытания ещё не были закончены. Как если бы на важном международном чемпионате на футбольное поле команда страны вышла не маршем, а танцуя лезгинку. Три месяца мир возмущался. Теперь на поле вышла команда другой страны, причем из лагеря критиков лезгинки - и все футболисты голые! После такого предъявлять какие-то претензии к лезгинке по меньшей мере странно. И даже обсуждать в кулуарах бессмысленно", - сказала эксперт.
По мнению биолога, не только Великобритания намерена менять правила в отношении применения вакцин. Как уточнила Баранова, в США стали также думать, как увеличить число вакцинированных. Например, предложили вакцину Moderna применять не в полной дозе, а в половинной.
"Дозы приходят в баночке. В баночке пять доз, а можно же дать в половину дозы и будет десять вакцинированных. Логика, что пусть меньше защита, но хотя бы на сейчас слегка прикрыться, чтобы люди не умирали", - пояснила биолог.
Баранова отмечает, что в США сейчас идет вакцинация людей старшего возраста, которым обычно нужно больше вакцины, а не меньше. Половинная доза может просто не оказать необходимого эффекта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф