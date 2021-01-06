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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592096006.html
Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
Жительница Великобритании Джейн Батлер, чей муж умер от COVID-19, выступила с обращением, призвав соблюдать меры предосторожности от коронавируса и не... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T05:23
2021-01-06T05:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
шотландия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Жительница Великобритании Джейн Батлер, чей муж умер от COVID-19, выступила с обращением, призвав соблюдать меры предосторожности от коронавируса и не преуменьшать его опасность. Ее слова приводит издание Echo.Как рассказала Батлер, ее 59-летний супруг Пол, который не имел проблем со здоровьем и не страдал от избыточного веса, в течение нескольких недель испытывал недомогание, он сдал положительный тест на COVID-19 и вскоре был доставлен в больницу.Состояние мужчины постоянно ухудшалось, из-за чего его перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому. При этом из-за переполненности больницы мужа Батлер впоследствии перевели в другое медучреждение, где он пришел в себя.Однако уже на следующий день состояние британца вновь ухудшилось, и он снова впал в кому. Медики сообщили Батлер, что "дела идут совсем плохо" и что они не знают, как спасти пациента. "Они объяснили, что, к сожалению, ничего нельзя сделать, чтобы спасти Пола, и что мы с Ниевой (дочерью. – прим. ред.) можем прийти и побыть с ним до конца", - рассказала вдова. Вскоре 59-летний мужчина скончался."Вы бы хотели, чтобы ваши близкие прошли через то, через что прошли мы? Поверьте, видеть, что происходит в отделении интенсивной терапии для пациентов с COVID-19, неприятно. Пожалуйста, остановитесь на мгновение и усвойте - этот вирус настоящий, он убивает, разрушает семьи, и мы все можем это остановить. Поступайте правильно. Надевайте маски, мойте руки и соблюдайте дистанцию", - предупредила Батлер.За минувшие сутки прирост выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 774 479 человек, умерли 76 305 заболевших. С вечера четверга в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, шотландия, великобритания, в мире

Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением

05:23 06.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Жительница Великобритании Джейн Батлер, чей муж умер от COVID-19, выступила с обращением, призвав соблюдать меры предосторожности от коронавируса и не преуменьшать его опасность. Ее слова приводит издание Echo.
Как рассказала Батлер, ее 59-летний супруг Пол, который не имел проблем со здоровьем и не страдал от избыточного веса, в течение нескольких недель испытывал недомогание, он сдал положительный тест на COVID-19 и вскоре был доставлен в больницу.
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Состояние мужчины постоянно ухудшалось, из-за чего его перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому. При этом из-за переполненности больницы мужа Батлер впоследствии перевели в другое медучреждение, где он пришел в себя.
Однако уже на следующий день состояние британца вновь ухудшилось, и он снова впал в кому. Медики сообщили Батлер, что "дела идут совсем плохо" и что они не знают, как спасти пациента.
"Они объяснили, что, к сожалению, ничего нельзя сделать, чтобы спасти Пола, и что мы с Ниевой (дочерью. – прим. ред.) можем прийти и побыть с ним до конца", - рассказала вдова.
Вскоре 59-летний мужчина скончался.
"Вы бы хотели, чтобы ваши близкие прошли через то, через что прошли мы? Поверьте, видеть, что происходит в отделении интенсивной терапии для пациентов с COVID-19, неприятно. Пожалуйста, остановитесь на мгновение и усвойте - этот вирус настоящий, он убивает, разрушает семьи, и мы все можем это остановить. Поступайте правильно. Надевайте маски, мойте руки и соблюдайте дистанцию", - предупредила Батлер.
За минувшие сутки прирост выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 774 479 человек, умерли 76 305 заболевших. С вечера четверга в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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