https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592093762.html

В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса

В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса

"Британский" штамм коронавируса выявлен уже в 41 стране и территории, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T03:37

2021-01-06T03:37

2021-01-06T05:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

великобритания

в мире

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса выявлен уже в 41 стране и территории, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).В организации отметили, что такая ситуация сложилась по состоянию на 5 января. Речь идет о "небольшом количестве случаев". Кроме того, в шести странах выявлена мутация, изначально обнаруженная в ЮАР.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, великобритания, в мире