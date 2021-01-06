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В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
"Британский" штамм коронавируса выявлен уже в 41 стране и территории, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T03:37
2021-01-06T03:37
2021-01-06T05:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
великобритания
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса выявлен уже в 41 стране и территории, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).В организации отметили, что такая ситуация сложилась по состоянию на 5 января. Речь идет о "небольшом количестве случаев". Кроме того, в шести странах выявлена мутация, изначально обнаруженная в ЮАР.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, великобритания, в мире