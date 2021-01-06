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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592093762.html
В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
"Британский" штамм коронавируса выявлен уже в 41 стране и территории, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T03:37
2021-01-06T05:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
великобритания
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса выявлен уже в 41 стране и территории, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).В организации отметили, что такая ситуация сложилась по состоянию на 5 января. Речь идет о "небольшом количестве случаев". Кроме того, в шести странах выявлена мутация, изначально обнаруженная в ЮАР.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, великобритания, в мире

В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса

03:37 06.01.2021 (обновлено: 05:10 06.01.2021)
 
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса выявлен уже в 41 стране и территории, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В организации отметили, что такая ситуация сложилась по состоянию на 5 января. Речь идет о "небольшом количестве случаев". Кроме того, в шести странах выявлена мутация, изначально обнаруженная в ЮАР.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВеликобританияВ мире
 
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