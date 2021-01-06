https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592092571.html

Названы сценарии развития ситуации с коронавирусом в России

Названы сценарии развития ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в предстоящем году может развиваться по двум сценариям: вирус не будет мутировать, и после того, как у большой части населения РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T03:03

2021-01-06T03:03

2021-01-06T07:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в предстоящем году может развиваться по двум сценариям: вирус не будет мутировать, и после того, как у большой части населения появится иммунитет, эпидемия сойдет на нет, или вирус изменится, станет похожим на грипп, и тогда нужна будет новая вакцина каждый год, такое мнение высказали опрошенные РИА Новости ученые.Как отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, при первом сценарии иммунитет, который сформируется у людей в результате болезни или вакцинации, позволит избавиться от проблемы.Он уточнил, что время покажет, какой из этих сценариев сбудется, пока сказать об этом точно нельзя.В свою очередь доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что в следующем году определенно следует ждать спада заболеваемости COVID-19.По словам Малинниковой, спад числа заражений должен начаться весной, хотя в конце февраля - начале марта возможна вторая волна роста заболеваемости ОРВИ, поэтому в этот период надо быть особо внимательными, не забывать про средства индивидуальной защиты, чтобы избежать нового пика.При этом все эксперты возлагают большие надежды на вакцинацию от коронавируса. "Мы все ждем того, что большую часть населения успеют привить в следующем году", - заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он пояснил, что заметно заболеваемость снизится, когда у 30% населения России будет иммунитет, а исчезнет коронавирус, когда иммунитет получат 60-70% населения страны. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 83,9 миллиона больных COVID-19. Больше всего зараженных выявили в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. За все время пандемии умерли более 1,8 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество