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Названы сценарии развития ситуации с коронавирусом в России
Названы сценарии развития ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России в предстоящем году может развиваться по двум сценариям: вирус не будет мутировать, и после того, как у большой части населения РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T03:03
2021-01-06T07:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в предстоящем году может развиваться по двум сценариям: вирус не будет мутировать, и после того, как у большой части населения появится иммунитет, эпидемия сойдет на нет, или вирус изменится, станет похожим на грипп, и тогда нужна будет новая вакцина каждый год, такое мнение высказали опрошенные РИА Новости ученые.Как отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, при первом сценарии иммунитет, который сформируется у людей в результате болезни или вакцинации, позволит избавиться от проблемы.Он уточнил, что время покажет, какой из этих сценариев сбудется, пока сказать об этом точно нельзя.В свою очередь доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что в следующем году определенно следует ждать спада заболеваемости COVID-19.По словам Малинниковой, спад числа заражений должен начаться весной, хотя в конце февраля - начале марта возможна вторая волна роста заболеваемости ОРВИ, поэтому в этот период надо быть особо внимательными, не забывать про средства индивидуальной защиты, чтобы избежать нового пика.При этом все эксперты возлагают большие надежды на вакцинацию от коронавируса. "Мы все ждем того, что большую часть населения успеют привить в следующем году", - заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он пояснил, что заметно заболеваемость снизится, когда у 30% населения России будет иммунитет, а исчезнет коронавирус, когда иммунитет получат 60-70% населения страны. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 83,9 миллиона больных COVID-19. Больше всего зараженных выявили в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. За все время пандемии умерли более 1,8 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Названы сценарии развития ситуации с коронавирусом в России

03:03 06.01.2021 (обновлено: 07:20 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в предстоящем году может развиваться по двум сценариям: вирус не будет мутировать, и после того, как у большой части населения появится иммунитет, эпидемия сойдет на нет, или вирус изменится, станет похожим на грипп, и тогда нужна будет новая вакцина каждый год, такое мнение высказали опрошенные РИА Новости ученые.
Как отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, при первом сценарии иммунитет, который сформируется у людей в результате болезни или вакцинации, позволит избавиться от проблемы.

"Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию", - сказал ученый.

Он уточнил, что время покажет, какой из этих сценариев сбудется, пока сказать об этом точно нельзя.
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В свою очередь доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что в следующем году определенно следует ждать спада заболеваемости COVID-19.
"Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции", - пояснила она.
По словам Малинниковой, спад числа заражений должен начаться весной, хотя в конце февраля - начале марта возможна вторая волна роста заболеваемости ОРВИ, поэтому в этот период надо быть особо внимательными, не забывать про средства индивидуальной защиты, чтобы избежать нового пика.
При этом все эксперты возлагают большие надежды на вакцинацию от коронавируса. "Мы все ждем того, что большую часть населения успеют привить в следующем году", - заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он пояснил, что заметно заболеваемость снизится, когда у 30% населения России будет иммунитет, а исчезнет коронавирус, когда иммунитет получат 60-70% населения страны.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 83,9 миллиона больных COVID-19. Больше всего зараженных выявили в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. За все время пандемии умерли более 1,8 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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