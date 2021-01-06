Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/kitay-1592125263.html
МИД Китая ответил на претензии главы ВОЗ по визам для экспертов
МИД Китая ответил на претензии главы ВОЗ по визам для экспертов
Дата поездки и точная повестка визита группы международных экспертов ВОЗ для выяснения происхождения СOVID-19 все еще обсуждается, это не только вопрос... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T13:23
2021-01-06T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хуа чуньин
воз
мид кнр
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg
ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости. Дата поездки и точная повестка визита группы международных экспертов ВОЗ для выяснения происхождения СOVID-19 все еще обсуждается, это не только вопрос оформления виз, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление главы Всемирной организации здравоохранения о том, что китайские власти не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ.Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов организации, которые планируют направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. Гебрейесус заявил, что разочарован тем, что "власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для прибытия команды в страну, учитывая, что два члена этой группы уже выехали, а остальные отложили поездку в последнюю минуту". По его словам, во время контактов с высокопоставленными руководителями Китая он дал понять, что эта миссия имеет первоочередной приоритет для ВОЗ."По имеющейся у меня информации, стороны в настоящее время все еще поддерживают тесный контакт, чтобы определить точную дату визита, а также программу. Мы надеемся на то, что стороны смогут как можно скорее решить все вопросы. &lt;...&gt; Это не только вопрос оформления виз, стороны все еще обсуждают точную дату и повестку визита группы международных экспертов", — заявила Хуа Чуньин.Она добавила, что китайская сторона "полностью понимает позицию ВОЗ, в том числе и чувства главы ВОЗ Гебрейесуса", однако для обеспечения успешной работы экспертов стороны должны обсудить детали."Я надеюсь, что ВОЗ также может это понять, стороны поддерживают постоянный контакт. Насколько я понимаю, возможно, произошло какое-то недопонимание", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/uspekh-1588789699.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/kitay-1591957923.html
https://ria.ru/20210102/proiskhozhdenie-1591818120.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c759ef80a764d41080130222939be3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, хуа чуньин, воз, мид кнр, сша, в мире

МИД Китая ответил на претензии главы ВОЗ по визам для экспертов

13:23 06.01.2021 (обновлено: 15:22 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости. Дата поездки и точная повестка визита группы международных экспертов ВОЗ для выяснения происхождения СOVID-19 все еще обсуждается, это не только вопрос оформления виз, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление главы Всемирной организации здравоохранения о том, что китайские власти не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов организации, которые планируют направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. Гебрейесус заявил, что разочарован тем, что "власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для прибытия команды в страну, учитывая, что два члена этой группы уже выехали, а остальные отложили поездку в последнюю минуту". По его словам, во время контактов с высокопоставленными руководителями Китая он дал понять, что эта миссия имеет первоочередной приоритет для ВОЗ.
Мужчина в маске проходит мимо граффити, посвященному врачам, в Китае - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 08:00Распространение нового коронавируса
"Китайцы обижены". Справившись, они ищут настоящий источник вируса
"По имеющейся у меня информации, стороны в настоящее время все еще поддерживают тесный контакт, чтобы определить точную дату визита, а также программу. Мы надеемся на то, что стороны смогут как можно скорее решить все вопросы. <...> Это не только вопрос оформления виз, стороны все еще обсуждают точную дату и повестку визита группы международных экспертов", — заявила Хуа Чуньин.
Она добавила, что китайская сторона "полностью понимает позицию ВОЗ, в том числе и чувства главы ВОЗ Гебрейесуса", однако для обеспечения успешной работы экспертов стороны должны обсудить детали.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 13:15
Низкокачественная ложь. МИД КНР ответил на слова США об источнике COVID
"Я надеюсь, что ВОЗ также может это понять, стороны поддерживают постоянный контакт. Насколько я понимаю, возможно, произошло какое-то недопонимание", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.
Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Экспонат выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 13:21Распространение нового коронавируса
Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХуа ЧуньинВОЗМИД КНРСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, есть пострадавшие
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
05:32CNN: Трамп изначально отказывался разворачивать нацгвардию в Вашингтоне
05:26СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента
Лента новостейМолния