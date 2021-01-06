https://ria.ru/20210106/kitay-1592125263.html

МИД Китая ответил на претензии главы ВОЗ по визам для экспертов

МИД Китая ответил на претензии главы ВОЗ по визам для экспертов

Дата поездки и точная повестка визита группы международных экспертов ВОЗ для выяснения происхождения СOVID-19 все еще обсуждается, это не только вопрос... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T13:23

2021-01-06T13:23

2021-01-06T15:22

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

хуа чуньин

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в мире

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ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости. Дата поездки и точная повестка визита группы международных экспертов ВОЗ для выяснения происхождения СOVID-19 все еще обсуждается, это не только вопрос оформления виз, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление главы Всемирной организации здравоохранения о том, что китайские власти не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ.Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов организации, которые планируют направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. Гебрейесус заявил, что разочарован тем, что "власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для прибытия команды в страну, учитывая, что два члена этой группы уже выехали, а остальные отложили поездку в последнюю минуту". По его словам, во время контактов с высокопоставленными руководителями Китая он дал понять, что эта миссия имеет первоочередной приоритет для ВОЗ."По имеющейся у меня информации, стороны в настоящее время все еще поддерживают тесный контакт, чтобы определить точную дату визита, а также программу. Мы надеемся на то, что стороны смогут как можно скорее решить все вопросы. <...> Это не только вопрос оформления виз, стороны все еще обсуждают точную дату и повестку визита группы международных экспертов", — заявила Хуа Чуньин.Она добавила, что китайская сторона "полностью понимает позицию ВОЗ, в том числе и чувства главы ВОЗ Гебрейесуса", однако для обеспечения успешной работы экспертов стороны должны обсудить детали."Я надеюсь, что ВОЗ также может это понять, стороны поддерживают постоянный контакт. Насколько я понимаю, возможно, произошло какое-то недопонимание", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.Группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/uspekh-1588789699.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/kitay-1591957923.html

https://ria.ru/20210102/proiskhozhdenie-1591818120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, хуа чуньин, воз, мид кнр, сша, в мире