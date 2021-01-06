https://ria.ru/20210106/kitay-1592121257.html

Китай ответит на ограничения в США в отношении платежных приложений

Китай ответит на ограничения в США в отношении платежных приложений

Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний после того, как в США ввели ограничения в отношении 8 китайских платежных... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T12:39

2021-01-06T12:39

2021-01-06T12:52

wechat

хуа чуньин

дональд трамп

мид кнр

джо байден

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155987/28/1559872889_0:374:2699:1892_1920x0_80_0_0_10d85e320bb16a140e451caa55ee452c.jpg

ПЕКИН, 6 янв – РИА Новости. Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний после того, как в США ввели ограничения в отношении 8 китайских платежных приложений, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в котором запретил транзакции с лицами, контролирующими 8 китайских приложений мобильных платежей, говорится в тексте Трампа. Указ вступает в силу через 45 дней, то есть 19 февраля - примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер. Трамп объяснил эти действия потенциальной угрозой национальной безопасности страны. Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office."Мы призываем американскую сторону уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, уважать правила международной торговли, предоставлять открытую, справедливую и недискриминационную среду для ведения бизнеса иностранным компаниям, в том числе и китайским. Конечно же, китайская сторона примет необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.Она подчеркнула, что эти действия США еще один пример использования государственной силы под предлогом защиты национальной безопасности для давления и психологического террора в отношении иностранных компаний.Представитель МИД КНР отметила, что принятые США меры скажутся на китайских компаниях, но самое важное, по ее словам, что они нанесут больше ущерба интересам американских потребителей.

https://ria.ru/20210105/iran-1592029460.html

https://ria.ru/20201215/bayden-1589281949.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wechat, хуа чуньин, дональд трамп, мид кнр, джо байден, китай, сша, в мире