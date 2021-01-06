https://ria.ru/20210106/kino-1592121420.html

"Последний богатырь: Корень зла" собрал в России свыше миллиарда рублей

"Последний богатырь: Корень зла" собрал в России свыше миллиарда рублей

Приключенческая комедия "Последний богатырь: Корень зла" собрала с момента выхода на широкие экраны в России более миллиарда рублей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T12:44

2021-01-06T12:44

2021-01-06T14:41

культура

россия

сергей бурунов

кино и сериалы

екатерина вилкова

фонд кино

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Приключенческая комедия "Последний богатырь: Корень зла" собрала с момента выхода на широкие экраны в России более миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.Фильм вышел в широкий российский прокат 1 января. В день премьеры картина заработала свыше 150 миллионов рублей, а первый уик-энд принес более 900 миллионов рублей.Общие сборы картины по состоянию на 6 января — более миллиарда рублей.Во второй части продолжения фильма "Последний богатырь" зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первой картине, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей. В главных ролях — Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов и другие.

https://ria.ru/20210104/serialy-1591199916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей бурунов, кино и сериалы, екатерина вилкова, фонд кино