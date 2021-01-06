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https://ria.ru/20210106/kino-1592121420.html
"Последний богатырь: Корень зла" собрал в России свыше миллиарда рублей
"Последний богатырь: Корень зла" собрал в России свыше миллиарда рублей
Приключенческая комедия "Последний богатырь: Корень зла" собрала с момента выхода на широкие экраны в России более миллиарда рублей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T12:44
2021-01-06T14:41
культура
россия
сергей бурунов
кино и сериалы
екатерина вилкова
фонд кино
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Приключенческая комедия "Последний богатырь: Корень зла" собрала с момента выхода на широкие экраны в России более миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.Фильм вышел в широкий российский прокат 1 января. В день премьеры картина заработала свыше 150 миллионов рублей, а первый уик-энд принес более 900 миллионов рублей.Общие сборы картины по состоянию на 6 января — более миллиарда рублей.Во второй части продолжения фильма "Последний богатырь" зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первой картине, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей. В главных ролях — Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов и другие.
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россия, сергей бурунов, кино и сериалы, екатерина вилкова, фонд кино

"Последний богатырь: Корень зла" собрал в России свыше миллиарда рублей

12:44 06.01.2021 (обновлено: 14:41 06.01.2021)
 
© Yellow, Black & White (2020)Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
Кадр из фильма Последний богатырь: Корень зла - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Yellow, Black & White (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Приключенческая комедия "Последний богатырь: Корень зла" собрала с момента выхода на широкие экраны в России более миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.
Фильм вышел в широкий российский прокат 1 января. В день премьеры картина заработала свыше 150 миллионов рублей, а первый уик-энд принес более 900 миллионов рублей.
Общие сборы картины по состоянию на 6 января — более миллиарда рублей.
Во второй части продолжения фильма "Последний богатырь" зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первой картине, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей. В главных ролях — Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов и другие.
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