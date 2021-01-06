https://ria.ru/20210106/kimchi-1592138047.html
Названа закуска, продлевающая жизнь
Названа закуска, продлевающая жизнь
Ферментированные продукты позволяют защитить здоровье сердца и сосудов, говорится в публикации Daily Express. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:37
2021-01-06T15:37
2021-01-06T16:41
здоровый образ жизни (зож)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ферментированные продукты позволяют защитить здоровье сердца и сосудов, говорится в публикации Daily Express.Болезни этой системы организма — самая распространенная причина летальных исходов во всем мире.Как отмечается в материале, корейское блюдо кимчи, квашеная капуста в острых специях, полезна для снижения уровня холестерина и инсулинорезистентности — ключевого фактора развития диабета.В ходе одного из экспериментов 21 пациенту в преддиабетном состоянии в течение восьми недель ежедневно давали свежее или ферментированное кимчи. В результате у тех, кто ел это блюдо в ферментированном виде, снизились инсулинорезистентность, уровень кровяного давления и масса тела.Другое исследование длилось неделю. Участников разделили на две группы: одним ежедневно давали по 15 граммов кимчи, другим — по 210. К концу эксперимента у людей из второй группы намного больше снизился уровень сахара и холестерина в крови.
https://ria.ru/20210105/privychki-1592067793.html
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здоровый образ жизни (зож), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Ферментированные продукты позволяют защитить здоровье сердца и сосудов, говорится в публикации Daily Express
.
Болезни этой системы организма — самая распространенная причина летальных исходов во всем мире.
Как отмечается в материале, корейское блюдо кимчи, квашеная капуста в острых специях, полезна для снижения уровня холестерина и инсулинорезистентности — ключевого фактора развития диабета.
В ходе одного из экспериментов 21 пациенту в преддиабетном состоянии в течение восьми недель ежедневно давали свежее или ферментированное кимчи. В результате у тех, кто ел это блюдо в ферментированном виде, снизились инсулинорезистентность, уровень кровяного давления и масса тела.
Другое исследование длилось неделю. Участников разделили на две группы: одним ежедневно давали по 15 граммов кимчи, другим — по 210. К концу эксперимента у людей из второй группы намного больше снизился уровень сахара и холестерина в крови.