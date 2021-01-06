Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210106/kimchi-1592138047.html
Названа закуска, продлевающая жизнь
Названа закуска, продлевающая жизнь
Ферментированные продукты позволяют защитить здоровье сердца и сосудов, говорится в публикации Daily Express. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:37
2021-01-06T16:41
здоровый образ жизни (зож)
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570489027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db414a54a56987eca2e6216c2624949c.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ферментированные продукты позволяют защитить здоровье сердца и сосудов, говорится в публикации Daily Express.Болезни этой системы организма — самая распространенная причина летальных исходов во всем мире.Как отмечается в материале, корейское блюдо кимчи, квашеная капуста в острых специях, полезна для снижения уровня холестерина и инсулинорезистентности — ключевого фактора развития диабета.В ходе одного из экспериментов 21 пациенту в преддиабетном состоянии в течение восьми недель ежедневно давали свежее или ферментированное кимчи. В результате у тех, кто ел это блюдо в ферментированном виде, снизились инсулинорезистентность, уровень кровяного давления и масса тела.Другое исследование длилось неделю. Участников разделили на две группы: одним ежедневно давали по 15 граммов кимчи, другим — по 210. К концу эксперимента у людей из второй группы намного больше снизился уровень сахара и холестерина в крови.
https://ria.ru/20210105/privychki-1592067793.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570489027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8869f094a007c16e0b50680b7f3a443c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровый образ жизни (зож), здоровье - общество, общество

Названа закуска, продлевающая жизнь

15:37 06.01.2021 (обновлено: 16:41 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Николай ХижнякАппаратура в медицинском кабинете
Аппаратура в медицинском кабинете - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ферментированные продукты позволяют защитить здоровье сердца и сосудов, говорится в публикации Daily Express.
Болезни этой системы организма — самая распространенная причина летальных исходов во всем мире.
Как отмечается в материале, корейское блюдо кимчи, квашеная капуста в острых специях, полезна для снижения уровня холестерина и инсулинорезистентности — ключевого фактора развития диабета.
В ходе одного из экспериментов 21 пациенту в преддиабетном состоянии в течение восьми недель ежедневно давали свежее или ферментированное кимчи. В результате у тех, кто ел это блюдо в ферментированном виде, снизились инсулинорезистентность, уровень кровяного давления и масса тела.
Другое исследование длилось неделю. Участников разделили на две группы: одним ежедневно давали по 15 граммов кимчи, другим — по 210. К концу эксперимента у людей из второй группы намного больше снизился уровень сахара и холестерина в крови.
Девушка с бургером на велотренажере - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 17:57
Названы восемь привычек, мешающих похудеть
 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, есть пострадавшие
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
05:32CNN: Трамп изначально отказывался разворачивать нацгвардию в Вашингтоне
05:26СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента
Лента новостейМолния