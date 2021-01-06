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США назвали цель "российской кибератаки" в декабре
США назвали цель "российской кибератаки" в декабре
Спецслужбы Соединенных Штатов считают, что массовая хакерская атака на федеральные учреждения в декабре была попыткой получить разведданные и "вероятно,... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T00:09
2021-01-06T00:52
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Спецслужбы Соединенных Штатов считают, что массовая хакерская атака на федеральные учреждения в декабре была попыткой получить разведданные и "вероятно, происходила из России", об этом говорится в заявлении агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), входящем в структуру министерства внутренней безопасности.Как утверждают в ведомстве, "исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России, несет ответственность за подавляющее большинство или все недавно выявленные кибератаки как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей".Расследование произошедшего продолжается.На сегодняшний день спецслужбам удалось установить, что из порядка 18 тысяч клиентов компании SolarWinds Orion, пострадавших от атаки, лишь небольшое число стали жертвами злонамеренной активности в их сетях. "Мы обнаружили меньше десяти правительственных ведомств, которые входят в эту категорию, и работаем над тем, чтобы выявить и оповестить неправительственные учреждения, которые также могли пострадать", - говорится в заявлении.Авторы заявления назвали случившееся "серьезным взломом", который "потребует постоянных и целенаправленных усилий для ликвидации его последствий".В декабре стало известно о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, среди пострадавших были многочисленные правительственные учреждения США. Сообщалось, что это могло быть одной из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на американский госсектор.Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, к кибератакам может быть причастна Россия. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп предположил, что за ними стоит Китай, а также подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва здесь ни при чем. Он напомнил, что Россия не раз предлагала Вашингтону возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
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россия, сша, в мире

США назвали цель "российской кибератаки" в декабре

00:09 06.01.2021 (обновлено: 00:52 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Спецслужбы Соединенных Штатов считают, что массовая хакерская атака на федеральные учреждения в декабре была попыткой получить разведданные и "вероятно, происходила из России", об этом говорится в заявлении агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), входящем в структуру министерства внутренней безопасности.
Как утверждают в ведомстве, "исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России, несет ответственность за подавляющее большинство или все недавно выявленные кибератаки как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей".
Расследование произошедшего продолжается.
"В данное время мы считаем, что она (кибератака - ред.) была и остается попыткой получить разведданные... Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы оценить полный масштаб этих действий и дать соответствующий ответ", - говорится в заявлении по итогам работы, совместно проведенной Агентством национальной безопасности, ФБР, CISA и управлением Национальной разведки.
На сегодняшний день спецслужбам удалось установить, что из порядка 18 тысяч клиентов компании SolarWinds Orion, пострадавших от атаки, лишь небольшое число стали жертвами злонамеренной активности в их сетях. "Мы обнаружили меньше десяти правительственных ведомств, которые входят в эту категорию, и работаем над тем, чтобы выявить и оповестить неправительственные учреждения, которые также могли пострадать", - говорится в заявлении.
Сотрудник Национального центра кибербезопасности и интеграции коммуникаций в Арлингтоне, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Авторы заявления назвали случившееся "серьезным взломом", который "потребует постоянных и целенаправленных усилий для ликвидации его последствий".
В декабре стало известно о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, среди пострадавших были многочисленные правительственные учреждения США. Сообщалось, что это могло быть одной из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на американский госсектор.
Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, к кибератакам может быть причастна Россия. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп предположил, что за ними стоит Китай, а также подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва здесь ни при чем. Он напомнил, что Россия не раз предлагала Вашингтону возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
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