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Главный буддийский храм Калмыкии закрыли из-за вспышки COVID-19
Главный буддийский храм Калмыкии закрыли из-за вспышки COVID-19
Центральный хурул (храм) "Золотая обитель Будды Шакьямуни" закрылся для верующих до 15 января после того, как один из монахов заболел коронавирусом, сообщил в... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:44
2021-01-06T16:45
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Центральный хурул (храм) "Золотая обитель Будды Шакьямуни" закрылся для верующих до 15 января после того, как один из монахов заболел коронавирусом, сообщил в среду почетный представитель Далай-ламы в России, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков). Обращение ламы доступно на YouTube канале фонда "Сохраним Тибет"."Мы закрываем хурул не только из соображений безопасности монахов, но также наших сотрудников, членов их семей и всех, кто приходит в хурул. Монах, заболевший COVID-19, работает смотрителем главного молитвенного зала. Через его руки проходило много сумок, пищевых продуктов, подношений, цветов, алтарных украшений и множество других вещей, которые попадали в хурул извне", - сказал Ринпоче.По его словам, 4 января у заболевшего поднялась температура, а 5 января - подтвердился диагноз коронавирус, с этого момента он находится на изоляции."Надеемся, что вирус широко не распространился, но мы продолжим наблюдать за монахами, сотрудниками, а также людьми, с которыми заболевший общался в последние несколько дней. В связи с этим я вновь прошу всех вас принимать максимальные меры предосторожности - носить маски, обрабатывать руки, а также соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнул лама.Он отметил, что "двери хурула будут закрыты до 15 января". "Ежедневные молитвы и ритуалы будут проводиться в режиме онлайн. Еще раз прошу вас, берегите себя, думайте о безопасности других людей, своей собственной и своих близких", - заключил представитель калмыкских буддистов.
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буддизм, религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, youtube

Главный буддийский храм Калмыкии закрыли из-за вспышки COVID-19

16:44 06.01.2021 (обновлено: 16:45 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкХурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
Хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Центральный хурул (храм) "Золотая обитель Будды Шакьямуни" закрылся для верующих до 15 января после того, как один из монахов заболел коронавирусом, сообщил в среду почетный представитель Далай-ламы в России, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков). Обращение ламы доступно на YouTube канале фонда "Сохраним Тибет".
"Мы закрываем хурул не только из соображений безопасности монахов, но также наших сотрудников, членов их семей и всех, кто приходит в хурул. Монах, заболевший COVID-19, работает смотрителем главного молитвенного зала. Через его руки проходило много сумок, пищевых продуктов, подношений, цветов, алтарных украшений и множество других вещей, которые попадали в хурул извне", - сказал Ринпоче.
По его словам, 4 января у заболевшего поднялась температура, а 5 января - подтвердился диагноз коронавирус, с этого момента он находится на изоляции.
"Надеемся, что вирус широко не распространился, но мы продолжим наблюдать за монахами, сотрудниками, а также людьми, с которыми заболевший общался в последние несколько дней. В связи с этим я вновь прошу всех вас принимать максимальные меры предосторожности - носить маски, обрабатывать руки, а также соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнул лама.
Он отметил, что "двери хурула будут закрыты до 15 января". "Ежедневные молитвы и ритуалы будут проводиться в режиме онлайн. Еще раз прошу вас, берегите себя, думайте о безопасности других людей, своей собственной и своих близких", - заключил представитель калмыкских буддистов.
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