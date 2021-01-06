https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592102818.html

СК и прокуратура начали проверки после обрушения в шахтах на Камчатке

СК и прокуратура начали проверки после обрушения в шахтах на Камчатке

Следственный комитет и прокуратура начали свои проверки по факту обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, где под завалами... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T08:54

2021-01-06T08:54

2021-01-06T08:54

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

елизовский район

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 янв - РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура начали свои проверки по факту обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, где под завалами оказались пять человек, сообщают пресс-службы ведомств.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке. Информация о происшествии поступила в МЧС в среду днем по местному времени. Трое работников выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной. Разбор завалов продолжается."В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе, с учетом отдаленности месторождения, решается вопрос о выезде следственно-оперативной группы на место происшествия", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.В свою очередь, по сообщению пресс-службы краевой прокуратуры, надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об охране труда на предприятии.Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает ЗАО "Тревожное Зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.

https://ria.ru/20210106/zaval-1592098831.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

елизовский район

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, елизовский район, происшествия