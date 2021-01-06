Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210106/inoagenty-1592034994.html
Час иноагента: чего они боятся
Час иноагента: чего они боятся
Поправки к законодательству об иноагентах-физлицах, приближающие российскую норму к американскому образцу, вызвали понятное недовольство администрации США, а... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T08:00
2021-01-06T08:00
россия
руне андерсен
карл маркс
швеция
европа
сша
авторы
мнение - авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/97636/15/976361593_0:0:1738:978_1920x0_80_0_0_6ad2ebe19ca85d41862f92eb397107e3.jpg
Поправки к законодательству об иноагентах-физлицах, приближающие российскую норму к американскому образцу, вызвали понятное недовольство администрации США, а равно и отечественной общественности. Всякие препятствия самовыражению, в том числе и на иностранный кошт, неприятны. Особенно тем, кто помнит, какая вольница царила в этой сфере в святые 90-е. Теперь же зима холодная дохнула.Но вникнем и в логику российского законодателя. Ф. Энгельс, прощаясь с К. Марксом, говорил в надгробной речи: "Маркс открыл закон развития человеческой истории: тот простой факт, что люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и так далее".В связи с этим законом развития вызывают любопытство активисты-публицисты, которые не сеют и не пашут, а только без устали обличают роковую власть — и при этом вполне безбедно живут. Решено несколько упорядочить пользование иностранными субсидиями. А именно: прежде чем приступать к обличению, указать на источник пропитания. Укажите, а дальше свободно обличайте в хвост и в гриву.Но проблема в том, что гранты — дело интимное. Получать их приятно и сладостно, но открыто рекомендоваться в качестве грантополучателя — значит рисковать, что слушатели вспомнят присловье "Wessen Brot man isst, dessen Lied man singt", то есть "Чей хлеб жуешь, того и песенку поешь". Эффективность обличений может быть уже не та.Видя такое дело, представители общественности синхронно пошли в контратаку, демонстрируя, что и сами они нимало не боятся такой стигматизации, считая ее, напротив, почетным знаком и других призывая стигматизироваться. "Если ты не иноагент, то спроси себя — что с тобой не так?" Тем более что стигмат "Довольно быстро сотрется содержательно. Если большое количество людей в порядке поддержки третируемых возьмет себе за правило не лайкать их записи, но непременно делать репост, просто всякий раз на автомате — репост, получится, что присвоение человеку этого дурацкого лейбла будет автоматом усиливать его информационное присутствие".Насчет того, что без звания иноагента нельзя будет показаться в приличном обществе, позволительно усомниться. В России многие фрондируют, а обычай, расстегнувшись после обеда, побранить правительство вообще очень распространен, причем издавна. Но то, что всякий вольнодумец теперь почувствует: "Без серпа и молота (то есть без стигматов грантоеда) не покажешься в свете. А в чем сегодня буду фигурять я на балу в координационном совете?" — такая уверенность представляется чрезмерной. Всякий Стива Облонский пожелает быть иноагентом? Гм-гм-гм…Возможно, такая идея пришла в голову при чтении житий святых. В них довольно примеров тому, как некий язычник, увидев, как палачи терзают христиан (иноагентов), уверовал и сам пожелал подвергнуться таким же терзаниям.Возможно, тут влияние истории нидерландской революции XVI века. Депутаты Соединенных Провинций были удостоены испанцами презрительной клички "гёзы" от нидерл. Geuzen, фр. Les Gueux (мн. ч.) — оборванцы, нищие, прощелыги. Выступавшие против испанской короны присвоили себе эту кличку, сделав ее почетным самоназванием.Но, скорее всего, представители общественности мало знакомы как с житиями, так и с историей буржуазной революции XVI века. Более вероятен тут относительно недавний источник — легенда про датского короля Кристиана X.Согласно легенде, когда немцы в 1943 году приказали датским евреям надеть желтые звезды (с прицелом дальнейшей депортации их в рейх на уничтожение), в час ежедневной конной прогулки по Копенгагену на генеральском мундире короля появилась желтая звезда Давида. Легенда легла в основу повести эмигранта Б. Хазанова "Час короля" (1976 год), а в российский фильм 2006 года "Андерсен. Жизнь без любви" был включен эпизод, показывающий, как король Кристиан едет по городу и вслед за ним весь Копенгаген нацепляет на себя желтые звезды.К сожалению, все было не совсем так. В основу легенды было положено сослагательное наклонение. В 1941 году король действительно сказал: "Если евреев Дании заставят носить символ, что отличает их от других сограждан, все мы тоже будем носить этот символ". Но, во-первых, немцы не отдавали приказа, обязывающего евреев носить звезду Давида, во-вторых, в августе 1943 года, к которому приурочены легендарные события — тогда немцы ввели в Дании оккупационный режим по полной программе и решили вплотную заняться евреями, — "час короля" не мог состояться. Девятнадцатого октября 1942 года король при падении с коня тяжко расшибся и до конца дней своих оставался инвалидом, неспособным к конным и даже пешим прогулкам — хоть со звездой, хоть без.Да и великодушие датчан, хоть и не поголовно нацепивших на себя желтые звезды, как гласит легенда, но массово участвовавших в эвакуации евреев через пролив в нейтральную Швецию, несколько подпорчено коммерческим характером эвакуации. Поездка в Швецию стоила годового заработка квалифицированного рабочего. Бесспорно, лучше отдать все, лишь бы оказаться по ту сторону пролива, нежели совершенно бесплатно поехать в Аушвиц. В других странах Европы даже и таких попыток массовой эвакуации не было, но и образцом праведности все это тоже не назовешь.Возможно, по причине всего этого географическое бытование датской легенды своеобразно. Она бытовала и бытует в российско-советском интеллигентском мире, отчасти в англосаксонском, тогда как в самой Дании ее распространенность не замечена.И уж совсем такие исторические экскурсы неприложимы к нынешней ситуации, если учесть национально-государственные соображения. Для нидерландцев XVI века и датчан XX века испанцы и немцы были иностранными захватчиками, а гёзы и евреи — своими. Тогда как иноагенты — это люди на иностранном коште. Дьявольская разница, между прочим.Так что применить некрасовское "Мы слышим звуки одобренья не в сладком рокоте хвалы, а в диких криках озлобленья" к иноагентам вряд ли получится. Как потому, что здесь не столько озлобление, сопровождающееся к тому же дикими криками, сколько достаточно хладнокровное презрение.Так и потому, что легенда, даже красивая и трогательная, она все-таки легенда. Реальной программы успешного политического действия на ней не построишь. Можно, конечно, даже изобразить А. А. Навального в образе Хольгера Датчанина, спящего в подвалах замка Кронборг и в назначенный час имеющего пробудиться на погибель жуликам и ворам, но сокрушительную силу такая мифологема вряд ли будет иметь.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/inoagent-1591573350.html
https://ria.ru/20201230/inoagenty-1591514246.html
https://ria.ru/20201228/inoagenty-1591259151.html
https://ria.ru/20201224/inoagenty-1590786010.html
https://ria.ru/20201230/inoagenty-1591554568.html
россия
швеция
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Максим Соколов
https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
Максим Соколов
https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/97636/15/976361593_0:0:1738:1304_1920x0_80_0_0_b94925b1d56a3236bf4ae6d78f967bb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, руне андерсен, карл маркс, швеция, европа, сша, авторы, мнение - авторы

Час иноагента: чего они боятся

08:00 06.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Поправки к законодательству об иноагентах-физлицах, приближающие российскую норму к американскому образцу, вызвали понятное недовольство администрации США, а равно и отечественной общественности. Всякие препятствия самовыражению, в том числе и на иностранный кошт, неприятны. Особенно тем, кто помнит, какая вольница царила в этой сфере в святые 90-е. Теперь же зима холодная дохнула.
Но вникнем и в логику российского законодателя. Ф. Энгельс, прощаясь с К. Марксом, говорил в надгробной речи: "Маркс открыл закон развития человеческой истории: тот простой факт, что люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и так далее".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 13:57
В Кремле прокомментировали закон об иноагентах
В связи с этим законом развития вызывают любопытство активисты-публицисты, которые не сеют и не пашут, а только без устали обличают роковую власть — и при этом вполне безбедно живут. Решено несколько упорядочить пользование иностранными субсидиями. А именно: прежде чем приступать к обличению, указать на источник пропитания. Укажите, а дальше свободно обличайте в хвост и в гриву.
Но проблема в том, что гранты — дело интимное. Получать их приятно и сладостно, но открыто рекомендоваться в качестве грантополучателя — значит рисковать, что слушатели вспомнят присловье "Wessen Brot man isst, dessen Lied man singt", то есть "Чей хлеб жуешь, того и песенку поешь". Эффективность обличений может быть уже не та.
Видя такое дело, представители общественности синхронно пошли в контратаку, демонстрируя, что и сами они нимало не боятся такой стигматизации, считая ее, напротив, почетным знаком и других призывая стигматизироваться. "Если ты не иноагент, то спроси себя — что с тобой не так?" Тем более что стигмат "Довольно быстро сотрется содержательно. Если большое количество людей в порядке поддержки третируемых возьмет себе за правило не лайкать их записи, но непременно делать репост, просто всякий раз на автомате — репост, получится, что присвоение человеку этого дурацкого лейбла будет автоматом усиливать его информационное присутствие".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 10:04
Путин подписал закон о регулировании деятельности иноагентов
Насчет того, что без звания иноагента нельзя будет показаться в приличном обществе, позволительно усомниться. В России многие фрондируют, а обычай, расстегнувшись после обеда, побранить правительство вообще очень распространен, причем издавна. Но то, что всякий вольнодумец теперь почувствует: "Без серпа и молота (то есть без стигматов грантоеда) не покажешься в свете. А в чем сегодня буду фигурять я на балу в координационном совете?" — такая уверенность представляется чрезмерной. Всякий Стива Облонский пожелает быть иноагентом? Гм-гм-гм…
Возможно, такая идея пришла в голову при чтении житий святых. В них довольно примеров тому, как некий язычник, увидев, как палачи терзают христиан (иноагентов), уверовал и сам пожелал подвергнуться таким же терзаниям.
Возможно, тут влияние истории нидерландской революции XVI века. Депутаты Соединенных Провинций были удостоены испанцами презрительной клички "гёзы" от нидерл. Geuzen, фр. Les Gueux (мн. ч.) — оборванцы, нищие, прощелыги. Выступавшие против испанской короны присвоили себе эту кличку, сделав ее почетным самоназванием.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 16:42
Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов
Но, скорее всего, представители общественности мало знакомы как с житиями, так и с историей буржуазной революции XVI века. Более вероятен тут относительно недавний источник — легенда про датского короля Кристиана X.
Согласно легенде, когда немцы в 1943 году приказали датским евреям надеть желтые звезды (с прицелом дальнейшей депортации их в рейх на уничтожение), в час ежедневной конной прогулки по Копенгагену на генеральском мундире короля появилась желтая звезда Давида. Легенда легла в основу повести эмигранта Б. Хазанова "Час короля" (1976 год), а в российский фильм 2006 года "Андерсен. Жизнь без любви" был включен эпизод, показывающий, как король Кристиан едет по городу и вслед за ним весь Копенгаген нацепляет на себя желтые звезды.
К сожалению, все было не совсем так. В основу легенды было положено сослагательное наклонение. В 1941 году король действительно сказал: "Если евреев Дании заставят носить символ, что отличает их от других сограждан, все мы тоже будем носить этот символ". Но, во-первых, немцы не отдавали приказа, обязывающего евреев носить звезду Давида, во-вторых, в августе 1943 года, к которому приурочены легендарные события — тогда немцы ввели в Дании оккупационный режим по полной программе и решили вплотную заняться евреями, — "час короля" не мог состояться. Девятнадцатого октября 1942 года король при падении с коня тяжко расшибся и до конца дней своих оставался инвалидом, неспособным к конным и даже пешим прогулкам — хоть со звездой, хоть без.
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 16:51
В Совфеде напомнили иноагентам об ответственности за нарушение закона
Да и великодушие датчан, хоть и не поголовно нацепивших на себя желтые звезды, как гласит легенда, но массово участвовавших в эвакуации евреев через пролив в нейтральную Швецию, несколько подпорчено коммерческим характером эвакуации. Поездка в Швецию стоила годового заработка квалифицированного рабочего. Бесспорно, лучше отдать все, лишь бы оказаться по ту сторону пролива, нежели совершенно бесплатно поехать в Аушвиц. В других странах Европы даже и таких попыток массовой эвакуации не было, но и образцом праведности все это тоже не назовешь.
Возможно, по причине всего этого географическое бытование датской легенды своеобразно. Она бытовала и бытует в российско-советском интеллигентском мире, отчасти в англосаксонском, тогда как в самой Дании ее распространенность не замечена.
И уж совсем такие исторические экскурсы неприложимы к нынешней ситуации, если учесть национально-государственные соображения. Для нидерландцев XVI века и датчан XX века испанцы и немцы были иностранными захватчиками, а гёзы и евреи — своими. Тогда как иноагенты — это люди на иностранном коште. Дьявольская разница, между прочим.
Так что применить некрасовское "Мы слышим звуки одобренья не в сладком рокоте хвалы, а в диких криках озлобленья" к иноагентам вряд ли получится.
Как потому, что здесь не столько озлобление, сопровождающееся к тому же дикими криками, сколько достаточно хладнокровное презрение.
Так и потому, что легенда, даже красивая и трогательная, она все-таки легенда. Реальной программы успешного политического действия на ней не построишь. Можно, конечно, даже изобразить А. А. Навального в образе Хольгера Датчанина, спящего в подвалах замка Кронборг и в назначенный час имеющего пробудиться на погибель жуликам и ворам, но сокрушительную силу такая мифологема вряд ли будет иметь.
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 12:53
Кремль изучит практику применения закона о деятельности иноагентов
 
РоссияРуне АндерсенКарл МарксШвецияЕвропаСШААвторыМнение - Авторы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, есть пострадавшие
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
05:32CNN: Трамп изначально отказывался разворачивать нацгвардию в Вашингтоне
05:26СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента
Лента новостейМолния