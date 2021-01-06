https://ria.ru/20210106/grachevskiy-1592139799.html
Долинский рассказал о состоянии Грачевского
Долинский рассказал о состоянии Грачевского
Состояние художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, заразившегося коронавирусом, остается стабильно тяжелым,... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:54
2021-01-06T15:54
2021-01-06T15:54
культура
владимир долинский
коронавирус в россии
борис грачевский
новости культуры
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Состояние художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, заразившегося коронавирусом, остается стабильно тяжелым, говорить о выписке рано, рассказал РИА Новости его друг Владимир Долинский.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусом, его состояние оценивалось как тяжелое.Грачевский - кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ.
https://ria.ru/20201012/grachevskiy-1579349354.html
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владимир долинский, коронавирус в россии, борис грачевский, новости культуры