Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210106/grachevskiy-1592139799.html
Долинский рассказал о состоянии Грачевского
Долинский рассказал о состоянии Грачевского
Состояние художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, заразившегося коронавирусом, остается стабильно тяжелым,... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:54
2021-01-06T15:54
культура
владимир долинский
коронавирус в россии
борис грачевский
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156335/94/1563359459_0:59:1668:997_1920x0_80_0_0_2c523f65022e3fbdddd5187e4decbcf7.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Состояние художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, заразившегося коронавирусом, остается стабильно тяжелым, говорить о выписке рано, рассказал РИА Новости его друг Владимир Долинский.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусом, его состояние оценивалось как тяжелое.Грачевский - кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ.
https://ria.ru/20201012/grachevskiy-1579349354.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156335/94/1563359459_132:0:1537:1054_1920x0_80_0_0_8aac02628c32fb74a772fd87b8584476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир долинский, коронавирус в россии, борис грачевский, новости культуры

Долинский рассказал о состоянии Грачевского

15:54 06.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Состояние художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, заразившегося коронавирусом, остается стабильно тяжелым, говорить о выписке рано, рассказал РИА Новости его друг Владимир Долинский.
Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусом, его состояние оценивалось как тяжелое.
"Он все еще в реанимации, у него стабильно тяжелое состояние. Сказать, что на днях его выпишут, он выйдет из больницы и будет рядом с нами, пока нельзя, к сожалению. Он еще болен", - рассказал собеседник агентства.
Грачевский - кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ.
Режиссер Борис Грачевский с супругой, актрисой Екатериной Белоцерковской - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 09:24Шоубиз
Жена Грачевского впервые показала маленького сына
 
КультураВладимир ДолинскийКоронавирус в РоссииБорис ГрачевскийНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, есть пострадавшие
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
05:32CNN: Трамп изначально отказывался разворачивать нацгвардию в Вашингтоне
05:26СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента
Лента новостейМолния