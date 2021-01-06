https://ria.ru/20210106/gaz-1592174027.html

Полиция применила слезоточивый газ у дверей Капитолия США

Полиция применила слезоточивый газ у дверей Капитолия США

Полиция вновь применила слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся проникнуть в Капитолий США, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-06T23:49

2021-01-06T23:49

2021-01-07T00:01

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Полиция вновь применила слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся проникнуть в Капитолий США, передаёт корреспондент РИА Новости.Группа людей пыталась пробиться в двери галереи северного фасада Капитолия, полиция изнутри стала распылять слезоточивый газ. Корреспондент РИА Новости видел по крайней мере одного человека, пострадавшего от газа. Протестующие скандировали: "Стыдно!"

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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