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Полиция применила слезоточивый газ у дверей Капитолия США
Полиция применила слезоточивый газ у дверей Капитолия США
Полиция вновь применила слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся проникнуть в Капитолий США, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-06T23:49
2021-01-06T23:49
2021-01-07T00:01
выборы президента сша — 2020
беспорядки в вашингтоне
капитолий
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Полиция вновь применила слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся проникнуть в Капитолий США, передаёт корреспондент РИА Новости.Группа людей пыталась пробиться в двери галереи северного фасада Капитолия, полиция изнутри стала распылять слезоточивый газ. Корреспондент РИА Новости видел по крайней мере одного человека, пострадавшего от газа. Протестующие скандировали: "Стыдно!"
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Протестующие ворвались в зал заседаний сената
Протестующие ворвались в зал заседаний сената
2021-01-06T23:49
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видео, капитолий, сша, в мире
Полиция применила слезоточивый газ у дверей Капитолия США
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Полиция вновь применила слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся проникнуть в Капитолий США, передаёт корреспондент РИА Новости.
2021-01-06T23:49
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