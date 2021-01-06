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"Газпром" снизил транзит газа через Украину
"Газпром" снизил транзит газа через Украину
"Газпром" снизил транзит газа через Украину с около 180 миллионов кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 миллионов кубометров в сутки в начале... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:21
2021-01-06T12:36
россия
сергей макогон
оператор гтс украины
газпром
украина
экономика
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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. "Газпром" снизил транзит газа через Украину с около 180 миллионов кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 миллионов кубометров в сутки в начале января, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Оператор ГТС Украины" готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома", — написал Макогон на своей странице на Facebook.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
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россия, сергей макогон, оператор гтс украины, газпром, украина, экономика

"Газпром" снизил транзит газа через Украину

11:21 06.01.2021 (обновлено: 12:36 06.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. "Газпром" снизил транзит газа через Украину с около 180 миллионов кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 миллионов кубометров в сутки в начале января, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Оператор ГТС Украины" готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома", — написал Макогон на своей странице на Facebook.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 17:51
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