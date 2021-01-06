https://ria.ru/20210106/gaz-1592114598.html
"Газпром" снизил транзит газа через Украину
"Газпром" снизил транзит газа через Украину
"Газпром" снизил транзит газа через Украину с около 180 миллионов кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 миллионов кубометров в сутки в начале... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:21
2021-01-06T11:21
2021-01-06T12:36
россия
сергей макогон
оператор гтс украины
газпром
украина
экономика
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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. "Газпром" снизил транзит газа через Украину с около 180 миллионов кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 миллионов кубометров в сутки в начале января, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Оператор ГТС Украины" готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома", — написал Макогон на своей странице на Facebook.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201228/gaz-1591273311.html
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россия, сергей макогон, оператор гтс украины, газпром, украина, экономика