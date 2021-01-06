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В Германии создадут экологический фонд в поддержку "Северного потока — 2"
В Германии создадут экологический фонд в поддержку "Северного потока — 2"
Правительство федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания приняло решение создать экологический фонд в поддержку "Северного потока — 2", ландтаг... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T19:39
2021-01-06T21:13
северный поток — 2
германия
в мире
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БЕРЛИН, 6 янв — РИА Новости. Правительство федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания приняло решение создать экологический фонд в поддержку "Северного потока — 2", ландтаг (парламент региона) может утвердить его в четверг, сообщила газета Ostsee Zeitung.В совет директоров фонда должен войти экс-премьер-министр Эрвин Зелеринг (СДПГ), экс-депутат Европарламента от ХДС Вернер Кун и предприниматель из Грайфсвальда Катя Эндерляйн. Помимо этого, в фонде будет два управляющих директора: один по целям организации, другой — по хозяйственной деятельности.Целью фонда будет поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, где должно завершиться строительство газопровода "Северный поток — 2". Экологическая организация намерена поддержать фирмы, которые могут подпасть под ограничения США в отношении магистрали. В частности, фонд планирует принять от компаний-участниц необходимые для проекта "строительные материалы" до момента введения санкций и "функционировать как склад", пишет газета.Также стало известно, что Nord Stream 2 в течение 20 лет перечислит на благотворительные проекты фонду 60 миллионов евро."Вначале должны поступить 20 миллионов евро", — сообщило издание со ссылкой на премьер-министра региона Мануэлу Швезиг.В правительстве ФРГ заявили, что приняли к сведению сообщение о создании регионального фонда в поддержку "Северного потока — 2", но не комментируют действия земельных властей. Как отметили в кабмине, риторика Берлина по вопросу газопровода остается неизменной, как и позиция по экстерриториальным санкциям, направленным против немецких и других европейских предприятий."Северный поток — 2" и санкции США"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Санкции против "Северного потока — 2" включили среди прочего в оборонный бюджет США. Действующий президент Дональд Трамп наложил на него вето (его не устраивает ряд статей, не связанных с российским газопроводом), однако конгрессменам удалось его преодолеть.После этого норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась сертифицировать магистраль. Услуги DNV GL были необходимы на участке газопровода в исключительной экономической зоне Дании, его прокладка начнется в середине января. При этом, как сообщало Датское энергетическое агентство, проверкой участка может заниматься любая "третья сторона", способная предоставить законный сертификат соответствия.
https://ria.ru/20210103/potok-1591895096.html
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северный поток — 2, германия, в мире

В Германии создадут экологический фонд в поддержку "Северного потока — 2"

19:39 06.01.2021 (обновлено: 21:13 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы на наземном стыковочном пункте газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 6 янв — РИА Новости. Правительство федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания приняло решение создать экологический фонд в поддержку "Северного потока — 2", ландтаг (парламент региона) может утвердить его в четверг, сообщила газета Ostsee Zeitung.
В совет директоров фонда должен войти экс-премьер-министр Эрвин Зелеринг (СДПГ), экс-депутат Европарламента от ХДС Вернер Кун и предприниматель из Грайфсвальда Катя Эндерляйн. Помимо этого, в фонде будет два управляющих директора: один по целям организации, другой — по хозяйственной деятельности.
Строительство газопровода Nord Stream-2 в немецком Любмине - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 14:52
Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать "Северный поток — 2"
Целью фонда будет поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, где должно завершиться строительство газопровода "Северный поток — 2". Экологическая организация намерена поддержать фирмы, которые могут подпасть под ограничения США в отношении магистрали. В частности, фонд планирует принять от компаний-участниц необходимые для проекта "строительные материалы" до момента введения санкций и "функционировать как склад", пишет газета.
Также стало известно, что Nord Stream 2 в течение 20 лет перечислит на благотворительные проекты фонду 60 миллионов евро.
"Вначале должны поступить 20 миллионов евро", — сообщило издание со ссылкой на премьер-министра региона Мануэлу Швезиг.
В правительстве ФРГ заявили, что приняли к сведению сообщение о создании регионального фонда в поддержку "Северного потока — 2", но не комментируют действия земельных властей. Как отметили в кабмине, риторика Берлина по вопросу газопровода остается неизменной, как и позиция по экстерриториальным санкциям, направленным против немецких и других европейских предприятий.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 10:12
"И все это понимают". Новак убежден в реализации "Северного потока-2"

"Северный поток — 2" и санкции США

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Санкции против "Северного потока — 2" включили среди прочего в оборонный бюджет США. Действующий президент Дональд Трамп наложил на него вето (его не устраивает ряд статей, не связанных с российским газопроводом), однако конгрессменам удалось его преодолеть.
После этого норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась сертифицировать магистраль. Услуги DNV GL были необходимы на участке газопровода в исключительной экономической зоне Дании, его прокладка начнется в середине января. При этом, как сообщало Датское энергетическое агентство, проверкой участка может заниматься любая "третья сторона", способная предоставить законный сертификат соответствия.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2ГерманияВ мире
 
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