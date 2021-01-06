https://ria.ru/20210106/fond-1592110618.html

Фонд поддержки детей с тяжелыми болезнями займется закупкой лекарств

Фонд поддержки детей с тяжелыми болезнями займется закупкой лекарств

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями будет заниматься закупками дорогостоящих и не зарегистрированных в России... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T10:37

2021-01-06T10:37

2021-01-06T10:47

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями будет заниматься закупками дорогостоящих и не зарегистрированных в России лекарств, сообщил в интервью РИА Новости глава Фонда, директор "Детского хосписа", член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."Министерство здравоохранения обеспечивает детей лекарственными средствами, которые уже зарегистрированы на территории России. Новый фонд создается для решения задач по закупкам дорогостоящих и незарегистрированных в Российской Федерации лекарств, поэтому их приобретение государственными учреждениями невозможно. Организационно-правовая форма Фонда позволяет обеспечить максимальную оперативность в работе с пациентами, и быстроту закупки и доставки нужного препарата тяжелобольному ребенку", - рассказал Ткаченко.Ранее в декабре президент провел видеовстречу с волонтерами, приуроченную ко Дню добровольца. В ней принимали участие ребята с тяжелыми заболеваниями - Регина Парпиева и Артем Самуйлов, чьи мечты президент исполнил в рамках акции "Елка желаний" в 2018 году. Регина во время общения с президентом рассказала, что сейчас в России нет фонда для людей с аутоиммунными заболеваниями, отметив, что сама она страдала как раз таким заболеванием. Она добавила, что многие ребята погибают, просто остаются без лекарств, потому что они бывают дорогими.Путин со своей стороны рассказал о мерах, предпринимаемых для решения проблем с закупкой необходимых для лечения препаратов. Он также заявил, что средства, вырученные от повышения налога на доходы физических лиц для богатых – это около 60 миллиардов рублей – пойдут как раз на приобретение дорогостоящих лекарств. Президент заверил, что власти и дальше будут изыскивать источники финансирования для решения проблем подобного рода.

https://ria.ru/20210106/ukaz-1592109844.html

https://ria.ru/20210105/golikova-1592062625.html

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александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, россия, владимир путин, общество