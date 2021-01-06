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В Таллине пожилой мужчина застрелил соседку на глазах у ее детей
В Таллине пожилой мужчина застрелил соседку на глазах у ее детей
Резонансное убийство произошло в многоквартирном доме на улице Юмера в таллинском районе Ласнамяэ, где 80-летний пенсионер застрелил жившую этажом выше соседку... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T17:15
2021-01-06T17:15
эстония
таллин
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 янв - РИА Новости. Резонансное убийство произошло в многоквартирном доме на улице Юмера в таллинском районе Ласнамяэ, где 80-летний пенсионер застрелил жившую этажом выше соседку на глазах у ее несовершеннолетних детей, сообщил в среду префект Пыхьяской префектуры полиции Кристьян Яани."По предварительным данным, проживавший на первом этаже 80-летний мужчина, которому мешал шум из квартиры сверху, отправился к своей 36-летней соседке, позвонил или постучал в дверь, а затем, когда хозяйка ему открыла, трижды выстрелил из незарегистрированного револьвера. Разрешения на оружие у него не было. В момент трагедии в квартире жертвы находились и ее несовершеннолетние дети. В результате стрельбы они физически не пострадали, но были доставлены в Таллинскую детскую больницу, где с ними работают психологи",- сказал префект на брифинге в Таллине.По словам Яани, полиция прибыла на место происшествия во вторник вечером, спустя через 4 минуты после получения сигнала о выстрелах. Правоохранители пытались оживить женщину, но не им, не подоспевшим медикам, сделать это так и не удалось. Подозреваемого через 40 минут после инцидента задержали в другом районе города, куда он отправился на своем автомобиле. Сопротивления он не оказывал."У мужчины изъяли и револьвер, из которого он стрелял. Данный револьвер предыдущий владелец объявил в розыск еще в середине 90-х. В ходе допроса подозреваемый сказал следователям, что приобрел его давно, но обстоятельства и детали сделки не установлены. Он был помощником полицейского в 1995-2016 годах, ранее не был судим, его послужной список чист", - отметил Яани.Полиция и прокуратура обещают довести дело до суда как можно скорее.
https://ria.ru/20201225/voditel-1590861131.html
https://ria.ru/20210103/strelba-1591927358.html
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эстония, таллин, в мире

В Таллине пожилой мужчина застрелил соседку на глазах у ее детей

17:15 06.01.2021
 
© РИА Новости / Нисаметдинов ТимурВыборы президента РФ
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Нисаметдинов Тимур
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 янв - РИА Новости. Резонансное убийство произошло в многоквартирном доме на улице Юмера в таллинском районе Ласнамяэ, где 80-летний пенсионер застрелил жившую этажом выше соседку на глазах у ее несовершеннолетних детей, сообщил в среду префект Пыхьяской префектуры полиции Кристьян Яани.
"По предварительным данным, проживавший на первом этаже 80-летний мужчина, которому мешал шум из квартиры сверху, отправился к своей 36-летней соседке, позвонил или постучал в дверь, а затем, когда хозяйка ему открыла, трижды выстрелил из незарегистрированного револьвера. Разрешения на оружие у него не было. В момент трагедии в квартире жертвы находились и ее несовершеннолетние дети. В результате стрельбы они физически не пострадали, но были доставлены в Таллинскую детскую больницу, где с ними работают психологи",- сказал префект на брифинге в Таллине.
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По словам Яани, полиция прибыла на место происшествия во вторник вечером, спустя через 4 минуты после получения сигнала о выстрелах. Правоохранители пытались оживить женщину, но не им, не подоспевшим медикам, сделать это так и не удалось. Подозреваемого через 40 минут после инцидента задержали в другом районе города, куда он отправился на своем автомобиле. Сопротивления он не оказывал.
"У мужчины изъяли и револьвер, из которого он стрелял. Данный револьвер предыдущий владелец объявил в розыск еще в середине 90-х. В ходе допроса подозреваемый сказал следователям, что приобрел его давно, но обстоятельства и детали сделки не установлены. Он был помощником полицейского в 1995-2016 годах, ранее не был судим, его послужной список чист", - отметил Яани.
Полиция и прокуратура обещают довести дело до суда как можно скорее.
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