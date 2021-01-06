Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210106/draka-1592095400.html
Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
Певец и музыкант Юрий Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь, произошедшей много лет назад. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T04:47
2021-01-06T04:47
шоубиз
юрий лоза
ссср
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577384347_0:991:2048:2142_1920x0_80_0_0_9d689037cf0359a5caa1c11ba0b63218.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Певец и музыкант Юрий Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь, произошедшей много лет назад. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".История, по словам музыканта, произошла 42 года назад в Сибири, куда он приехал вместе с группой на гастроли, в одном из поселков, где жили строители Байкало-Амурской магистрали.Путь от дома культуры до гостиницы пролегал через центральную площадь. Именно здесь музыкантов поджидала местная молодежь, у которой, как выяснилось позже, было в обычае бить после концертов приезжих артистов."Они налетели, дрались жестко. Хорошо, что напали без ножа и никого не зарезали. Мы были молодые, крепкие, смогли отбиться. Пришлось даже флагшток выломать и использовать его как палку", - рассказал Лоза.Позже, по его словам, обидчики пришли в гостиницу, принесли извинения и попросили забрать заявление из милиции.
https://ria.ru/20201207/loza-1588001928.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577384347_0:799:2048:2334_1920x0_80_0_0_ab44b183adcc68a8e7c1c22764cf930f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий лоза, ссср, происшествия

Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь

04:47 06.01.2021
 
© РИА Новости / Александр ПоляковЮрий Лоза
Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Певец и музыкант Юрий Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь, произошедшей много лет назад. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
История, по словам музыканта, произошла 42 года назад в Сибири, куда он приехал вместе с группой на гастроли, в одном из поселков, где жили строители Байкало-Амурской магистрали.
Путь от дома культуры до гостиницы пролегал через центральную площадь. Именно здесь музыкантов поджидала местная молодежь, у которой, как выяснилось позже, было в обычае бить после концертов приезжих артистов.
"Они налетели, дрались жестко. Хорошо, что напали без ножа и никого не зарезали. Мы были молодые, крепкие, смогли отбиться. Пришлось даже флагшток выломать и использовать его как палку", - рассказал Лоза.
Музыкант и композитор Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 12:57
Лоза стал жертвой мошенников
Позже, по его словам, обидчики пришли в гостиницу, принесли извинения и попросили забрать заявление из милиции.
 
ШоубизЮрий ЛозаСССРПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Курс биткоина побил очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
Лента новостейМолния