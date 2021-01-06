https://ria.ru/20210106/draka-1592095400.html
Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
Певец и музыкант Юрий Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь, произошедшей много лет назад. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T04:47
2021-01-06T04:47
2021-01-06T04:47
шоубиз
юрий лоза
ссср
происшествия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Певец и музыкант Юрий Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь, произошедшей много лет назад. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".История, по словам музыканта, произошла 42 года назад в Сибири, куда он приехал вместе с группой на гастроли, в одном из поселков, где жили строители Байкало-Амурской магистрали.Путь от дома культуры до гостиницы пролегал через центральную площадь. Именно здесь музыкантов поджидала местная молодежь, у которой, как выяснилось позже, было в обычае бить после концертов приезжих артистов."Они налетели, дрались жестко. Хорошо, что напали без ножа и никого не зарезали. Мы были молодые, крепкие, смогли отбиться. Пришлось даже флагшток выломать и использовать его как палку", - рассказал Лоза.Позже, по его словам, обидчики пришли в гостиницу, принесли извинения и попросили забрать заявление из милиции.
https://ria.ru/20201207/loza-1588001928.html
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юрий лоза, ссср, происшествия
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Певец и музыкант Юрий Лоза
рассказал о драке в новогоднюю ночь, произошедшей много лет назад. Об этом сообщает "Вечерняя Москва"
.
История, по словам музыканта, произошла 42 года назад в Сибири, куда он приехал вместе с группой на гастроли, в одном из поселков, где жили строители Байкало-Амурской магистрали.
Путь от дома культуры до гостиницы пролегал через центральную площадь. Именно здесь музыкантов поджидала местная молодежь, у которой, как выяснилось позже, было в обычае бить после концертов приезжих артистов.
"Они налетели, дрались жестко. Хорошо, что напали без ножа и никого не зарезали. Мы были молодые, крепкие, смогли отбиться. Пришлось даже флагшток выломать и использовать его как палку", - рассказал Лоза.
Позже, по его словам, обидчики пришли в гостиницу, принесли извинения и попросили забрать заявление из милиции.