https://ria.ru/20210106/draka-1592095400.html

Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь

Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь

Певец и музыкант Юрий Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь, произошедшей много лет назад. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T04:47

2021-01-06T04:47

2021-01-06T04:47

шоубиз

юрий лоза

ссср

происшествия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Певец и музыкант Юрий Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь, произошедшей много лет назад. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".История, по словам музыканта, произошла 42 года назад в Сибири, куда он приехал вместе с группой на гастроли, в одном из поселков, где жили строители Байкало-Амурской магистрали.Путь от дома культуры до гостиницы пролегал через центральную площадь. Именно здесь музыкантов поджидала местная молодежь, у которой, как выяснилось позже, было в обычае бить после концертов приезжих артистов."Они налетели, дрались жестко. Хорошо, что напали без ножа и никого не зарезали. Мы были молодые, крепкие, смогли отбиться. Пришлось даже флагшток выломать и использовать его как палку", - рассказал Лоза.Позже, по его словам, обидчики пришли в гостиницу, принесли извинения и попросили забрать заявление из милиции.

https://ria.ru/20201207/loza-1588001928.html

ссср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий лоза, ссср, происшествия