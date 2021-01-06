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Назван продукт, сокращающий продолжительность жизни

Назван продукт, сокращающий продолжительность жизни

Красное мясо сокращает продолжительности жизни мужчин. Об этом со ссылкой на данные американских исследователей пишет издание Express. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T00:42

2021-01-06T00:42

2021-01-06T00:59

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Красное мясо сокращает продолжительности жизни мужчин. Об этом со ссылкой на данные американских исследователей пишет издание Express.Эксперты изучили данные 43 272 мужчин, средний возраст которых составлял 53 года. Испытуемые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией на момент начала эксперимента.Выяснилось, что у мужчин, потребляющих красное мясо, выше вероятность развития болезней сердца и сосудов. Эксперты заключили, что исключение из рациона этого продукта может значительно продлить жизнь.Специалисты в связи с этим советуют заменить красное мясо на цельнозерновые.Ранее стало известно, что растительные продукты отличаются широким спектром полезных свойств, в том числе способствующих долголетию. В перечень попали крестоцветные овощи, обладающие способностью выводить вредные вещества из организма.

https://ria.ru/20200729/1575070306.html

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2021

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