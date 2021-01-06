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В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч
В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч
Коробка с 500 граммами черешни нового урожая была продана на первых в этом году торгах в префектуре Ямагата за один миллион иен (9,8 тысячи долларов), сообщила... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T07:33
2021-01-06T07:37
япония
в мире
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Коробка с 500 граммами черешни нового урожая была продана на первых в этом году торгах в префектуре Ямагата за один миллион иен (9,8 тысячи долларов), сообщила местная ассоциация сельскохозяйственных кооперативов.Самый дорогой лот был составлен из нескольких десятков отборных крупных плодов сорта Сатонисики, который является самым ранним.Технология выращивания во многом объясняет высокую цену. Деревья растут в специальных кадках. С июня по начало октября их помещают в холодильник, а затем переносят в теплицу. В теплице днем поддерживается температура 25 градусов, ночью – около 13 градусов. Город Тэндо, где выращивают этот сорт черешни, по праву гордится тем, что его урожаи – самые ранние в Японии. Префектура Ямагата традиционно считается поставщиком самой вкусной черешни в Японии – на нее приходятся 75% всей произведенной в Японии черешни. Но обычно первые плоды появляются в конце весны и летом.
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япония, в мире

В Японии полкилограмма черешни продали на торгах почти за $10 тысяч

07:33 06.01.2021 (обновлено: 07:37 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЯщик с черешней
Ящик с черешней - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Коробка с 500 граммами черешни нового урожая была продана на первых в этом году торгах в префектуре Ямагата за один миллион иен (9,8 тысячи долларов), сообщила местная ассоциация сельскохозяйственных кооперативов.
Самый дорогой лот был составлен из нескольких десятков отборных крупных плодов сорта Сатонисики, который является самым ранним.
Технология выращивания во многом объясняет высокую цену. Деревья растут в специальных кадках. С июня по начало октября их помещают в холодильник, а затем переносят в теплицу. В теплице днем поддерживается температура 25 градусов, ночью – около 13 градусов.
Город Тэндо, где выращивают этот сорт черешни, по праву гордится тем, что его урожаи – самые ранние в Японии. Префектура Ямагата традиционно считается поставщиком самой вкусной черешни в Японии – на нее приходятся 75% всей произведенной в Японии черешни. Но обычно первые плоды появляются в конце весны и летом.
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