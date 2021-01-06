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Ученые впервые смогли телепортировать частицы на 44 километра
Ученые впервые смогли телепортировать частицы на 44 километра
Ученые впервые смогли телепортировать кубиты фотонов через оптоволокно на 44 километра, сообщает журнал PRX Quantum. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T09:36
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наука
сша
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ученые впервые смогли телепортировать кубиты фотонов через оптоволокно на 44 километра, сообщает журнал PRX Quantum.Группа исследователей из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, действующей при Министерстве энергетики США, заявила, что во время эксперимента им удалось добиться показателей точности до 90 процентов, подтвержденных в ходе опытов в двух различных сетях.Специалисты утверждают, что использованная ими технология совместима с современным телекоммуникационным оборудованием, не требует для своего внедрения прокладки дополнительного оптоволокна и в будущем может применяться при создании квантового интернета.Квантовая телепортация кубита достигается с помощью квантовой запутанности, при которой две или более частицы неразрывно связаны друг с другом. В данном процессе квантовое состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздается в точке приема.
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Ученые впервые смогли телепортировать частицы на 44 километра

09:36 06.01.2021 (обновлено: 11:37 06.01.2021)
 
© Depositphotos / Andrew OstrovskyКвантовая волна
Квантовая волна - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Depositphotos / Andrew Ostrovsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ученые впервые смогли телепортировать кубиты фотонов через оптоволокно на 44 километра, сообщает журнал PRX Quantum.
Группа исследователей из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, действующей при Министерстве энергетики США, заявила, что во время эксперимента им удалось добиться показателей точности до 90 процентов, подтвержденных в ходе опытов в двух различных сетях.
Специалисты утверждают, что использованная ими технология совместима с современным телекоммуникационным оборудованием, не требует для своего внедрения прокладки дополнительного оптоволокна и в будущем может применяться при создании квантового интернета.
Квантовая телепортация кубита достигается с помощью квантовой запутанности, при которой две или более частицы неразрывно связаны друг с другом. В данном процессе квантовое состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздается в точке приема.
Квантовая точка (желтая), подключенная к двум электродам (синие). Электроны, туннелирующие в квантовую точку от электродов, взаимодействуют друг с другом, образуя высококоррелированное квантовое состояние, называемое ферми-жидкостью - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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