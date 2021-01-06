https://ria.ru/20210106/avakov-1592165320.html

Активисты в Харькове провели пикет из-за заявления главы МВД Украины

Активисты в Харькове провели пикет из-за заявления главы МВД Украины

Активисты ряда организаций организовали пикет у главного управления Национальной полиции в Харькове из-за высказываний министра внутренних дел Украины Арсена... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T21:07

2021-01-06T21:07

2021-01-06T21:07

арсен аваков

харьков

украина

в мире

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Активисты ряда организаций организовали пикет у главного управления Национальной полиции в Харькове из-за высказываний министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о националистах, передает в среду местный сайт Depo.Харьков.Ранее Аваков на совещании в Харьковской облгосадминистрации с силовиками заявил, что "Харьков всегда был ментовским городом" и "никакие националисты, никакие бандюки, никакие боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править". Он также сказал, что будет заниматься этим вопросом лично и пообещал демонстративно и "неадекватно" реагировать на любые подобные проявления."Участники акции протестуют против заявлений министра внутренних дел Арсена Авакова, который во время совещания с силовиками Харьковщины поставил националистов в один ряд с "бандюками". Активисты ряда харьковских ячеек организаций пришли к облуправлению полиции, выражая протест против заявлений министра", - говорится в сообщении.По данным издания, участники акции требовали объяснить, "какой именно закон устанавливает задачи правоохранителям противодействовать националистам и где в нем предусматривается возможность "неадекватной" реакции правоохранителей".

https://ria.ru/20210106/ukraina-1592164145.html

харьков

украина

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арсен аваков, харьков, украина, в мире